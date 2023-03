Il Milan vuole blindare Maignan: nuovo contratto e stipendio, i dettagli

Il portiere è tornato al top anche in Nazionale e ora il Diavolo proverà a bloccarlo prolungando l’accordo per evitare rischi

Ormai si può dire che è tornato, senza ombra di dubbio. Mike Maignan si è finalmente messo alle spalle il lungo infortunio al polpaccio, che lo ha tenuto fermo da fine settembre a fine febbraio, e si è ripreso la scena anche in grande stile.

Il portiere francese ha vissuto un vero e proprio calvario con il problema muscolare, la ricaduta a novembre e i dubbi dello staff sul suo rientro. Il Milan è stato messo in grande difficoltà da questa situazione e la società a gennaio si è anche mossa sul mercato per cautelarsi, con l’acquisto di Devis Vasquez dal Club Guaranì. Il suo rientro però è stato fondamentale e il Diavolo con lui ha già avuto una marcia in più.

Maignan è rientrato in occasione della partita contro l’Atalanta e ha giocato qualche giorno più tardi il ritorno degli ottavi di Champions League a Londra con il Tottenham, risultando decisivo. Il ct della Francia Didier Deschamps allora non ci ha pensato un attimo a richiamarlo e a rimetterlo a difendere i pali dei Blues, dove anche è già tornato a stupire tutti. Nel primo match di qualificazioni a Euro 2024 ha parato un rigore a Depay, ma sul 4-0, mentre è con l’Irlanda che è risultato davvero decisivo.

Maignan

L’estremo difensore ex Lille è stato infatti protagonista di un’altra parata decisiva allo scadere di Irlanda-Francia, togliendo dall’incrocio dei pali un colpo di testa di Nathan Collins. Dall’Equipe è stato quindi ribattezzato Spider Mike.

Il Milan è consapevole di avere tra le mani uno dei portieri più forti in circolazione e vuole fare di tutto per bloccarlo in rossonero. Maignan è arrivato due estati fa per circa 15 milioni ma il suo valore adesso è aumentato a dismisura. Transfermarkt ne fa una valutazione di 35 milioni di euro, ma la sensazione è che il club rossonero non se ne proverebbe neanche per offerte molto più alte.

Il portiere sta bene a Milanello e non lo ha mai nascosto, nemmeno alla dirigenza. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, nonostante il contratto del classe ’95 sia in scadenza nel 2026, Maldini e Massara non ha intenzione di rischiare nulla e vogliono tenere lontane possibili beffe. Per questo motivo sono pronti a blindare il loro top.

Al momento il ragazzo ha un contratto fino al 2026 e percepisce 2,8 milioni di euro a stagione. La dirigenza rossonera ha in mente quindi di sedersi al tavolo quanto prima per allungare la durata dell’accordo e aumentare il compenso annuale. Prima del portiere ci sono però da risolvere altre situazioni contrattuali, a partire da quella di Rafa Leao, passando anche per Olivier Giroud.