LIVE ML – Pioli all’evento “Amici dei Bambini”: “Rivincere è difficile. Champions? Preferivo club straniero” (VIDEO)

Pioli presente all’evento “Amici dei Bambini” a Milano: l’allenatore del Milan viene premiato dopo lo Scudetto della passata stagione.

Stefano Pioli è tra coloro che stasera ricevono il premio “Amico dei Bambini… Un esempio per loro” per quanto fatto nel 2022. Il mister rossonero è stato un grande protagonista dello scorso anno.

Ha riportato il Milan a vincere lo Scudetto, che mancava dalla stagione 2010/2011. Un risultato straordinario e anche inaspettato, la stessa dirigenza aveva ammesso che conquistare il tricolore è stata una piacevole sorpresa. L’obiettivo era confermarsi in zona Champions League, ma la squadra è riuscita a fare qualcosa di più e ha regalato ai tifosi delle emozioni indelebili.

Stefano Pioli e altri del Milan premiati

20:30 – Ecco l’intervento di Stefano Pioli alla consegna del premio: “Rivincere è difficile per tutti, non è facile per nessuno. Siamo una delle poche squadre con un percorso sostenibile. Questa annata ci aiuterà a capire e crescere, per diventare più forti“. Sulla tripla sfida al Napoli: “Il campionato è un’altra cosa rispetto alla Champions. Sono molto forti ma la Champions è la Champions. Le difficoltà ci saranno per tutti. Quando aveva perso tanti giocatori importanti era difficile prevedere questo percorso ma ora è evidente che abbia le caratteristiche della grande squadra”.

Il Milan è ai quarti di Champions proprio contro il Napoli ed è una grande occasione: “Si sente che fa parte della storia del Milan. Noi stiamo scrivendo la nostra storia. Per essere una stagione positiva bisogna rigiocare la Champions il prossimo anno”. Pioli ammette: “Preferivo affrontare un club straniero. Il Napoli è fortissimo ma ce la vogliamo giocare”.

20:00 – Successivamente ha parlato Angelo Carbone: “A livello di scouting abbiamo diversi osservatori che lavorano sul territorio. Oggi, a differenza di anni fa, i bambini iniziano molto presto a giocare. A 5 anni sono già nelle scuole calcio, una volta iniziavano a 10. Avere una rete di osservatori specializzati a visionare le varie fasce d’età è importante. Difficile dire quando si può giudicare se un ragazzo è buono oppure no, anche quando hanno 19 anni si può sbagliare. Diciamo che quando si raggiunge una maturità fisica già hai dei parametri che possono dare delle indicazioni. Poi c’è la componente più difficile, quella mentale, che fa la differenza maggiore“.

19:45 – Sul palco è intervenuto Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile: “Stiamo facendo passi da gigante. Stiamo crescendo tatticamente e fisicamente, mentre tecnicamente le ragazze sono già brave. Il movimento calcistico femminile è in crescita, in Nazionale ci sono delle giocatrici importanti. Sono un punto di riferimento per le giovani, che ambiscono ad arrivare in Serie A e vestire la maglia azzurra“.

19:30 – Rovella, centrocampista della Juventus in prestito al Monza, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul suo futuro: “Sicuramente penso alla Juve, ma adesso penso a rientrare dall’infortunio e a giocare le ultime partite. Per l’anno prossimo non si sa mai“.

Ore 19:00 – Pioli è arrivato presso la Galleria Lampo a Milano. Oltre a lui, verranno premiati anche altri protagonisti della Serie A: Claudio Lotito, Danilo D’Ambrosio, Mattia Perin, Andrea Pinamonti e Nicolò Rovella. Oltre alla consegna dei premi “Amico dei Bambini… Un esempio per loro”, ci sarà la presentazione del torneo “Amici dei Bambini” organizzato dall’US Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi.

Tra le persone premiate pure altre due che fanno parte del Milan: Angelo Carbone (responsabile del settore giovanile) e Christian Lantignotti (allenatore dell’Under 17). Riconoscimenti pure per Gerhard Comper (presidente del Sudtirol), Stefano Marchetti (direttore generale del Cittadella), Paolo Masini (direttore sportivo del Varesina Calcio), Monica Bertini (giornalista di Sportmediaset) e Salvatore Malfitano (giornalista de La Gazzetta dello Sport).