Milan, ipotesi a zero per il centrocampo: è un vecchio pallino

Il club rossonero può tornare sul mediana dopo un paio d’anni: il 27enne non vuole rinnovare e può arrivare a titolo gratuito

Capire come sarà formato il centrocampo del Milan nella prossima stagione è impresa ardua, perché di sicuro c’è molto poco in questo reparto. Il rebus della mediana sarà risolto in estate dalla dirigenza, dal momento che molto giocatori attuali sono destinati ai saluti.

Non rimarrà di certo Tiemoué Bakayoko, che termina il suo prestito biennale e torna al Chelsea, per una seconda avventura rossonera che non è andata come si aspettava. Tanti dubbi su Yacine Adli, che in questo primo anno ha giocato davvero pochissimo e potrebbe anche andare a fare esperienza altrove. Il rientro dal prestito di Pobega ha avuto qualche risultato più positivo perché il classe ’99 h afatto discretamente bene, ma il suo minutaggio rimane non elevato.

Stessa situazione per Aster Vranckx, sul quale la dirigenza sta valutando cosa fare per il futuro. Il belga dovrebbe essere riscattato dal Wolfsburg e ci sono le intenzioni perché si crede nel ragazzo, ma i 12 milioni pattuiti la scorsa estate sono considerati troppi. Al momento gli inamovibili lì in mezzo al campo sono Sandro Tonali e Ismael Bennacer, e in queste settimane l’unica alternativa credibile è Rade Krunic.

Ora Skhiri si libera a zero ed è un’occasione

Per questo motivo è possibile che il Diavolo intervenga sul mercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in quel reparto, e le notizie che si susseguono in merito non fanno altro che confermare questa sensazione. L’ultimo la riporta Calciomercato.it.

Secondo quanto riportato dalla testata che si occupa di mercato, l’ultima idea di Paolo Maldini e Ricky Massara sarebbe un ritorno di fiamma. Stiamo parlando di Ellyes Shkiri, mediano ventisettenne tunisino di proprietà del Colonia, che il Milan provò già prendere dal club tedesco nell’estate del 2021, senza però trovare l’accordo per il cartellino.

Stando alle informazioni raccolte da CM.IT, il giocatore avrebbe fatto sapere al suo club di appartenenza di non essere disposto a rinnovare il suo contratto, che scade nel giugno del 2023, quindi fra pochi mesi. Ora il classe ’95 quindi diventa un’occasione perché sarebbe un affare a parametro zero. Se volessero puntare sul giocatore, autore di 24 presenze e 5 gol quest’anno in campionato, Maldini e Massara dovranno vedersi dalla concorrenza di Premier League e Ligue 1.

Le alternative

Negli ultimi giorni sono state diverse le notizie in merito a un possibile colpo a centrocampo per il club rossonero. L’ipotesi del riscatto di Vranckx è una di queste, ma c’è anche un altro nome che è stato fatto. Ai rossoneri piace infatti anche Marko Grujic del Porto, ma il serbo ha un contratto lungo e per lui il Milan dovrebbe spendere una cifra importante. Vedremo quindi gli sviluppi in questo settore del campo nei prossimi mesi