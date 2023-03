ML – Pioli riabbraccia Ibra: le ultime sulle svedese

Le ultime notizie da Milanello. La squadra di Pioli si è allenata in vista del match di domenica sera contro il Napoli. Ecco come sta Zlatan Ibrahimovic

Archiviata definitivamente la parentesi legata alle nazionali, il Milan di Stefano Pioli torna a pensare al campionato. I rossoneri apriranno il mese di aprile con la sfida al Maradona contro il Napoli.

Poi Tonali e compagni saranno chiamati a giocare in casa contro l‘Empoli, prima della Champions League, ancora una volta contro gli azzurri di Luciano Spalletti. La primavera per il Diavolo, però, non si è aperta nel modo migliore: Pioli, infatti, nei giorni scorsi ha perso Pierre Kalulu.

Solo la prossima settimana, quando si sottoporrà ad un nuovo controllo al soleo del polpaccio destro, capiremo se il francese potrà esserci in Europa.

Riecco Ibra

Stamani, nel frattempo, la squadra è tornata ad allenarsi, riabbracciando, come appreso da MilanLive.it, tutti i nazionali europei. Non sono rientrati a Milanello, ancora, solamente Vasquez e Dest.

C’è dunque anche Zlatan Ibrahimović che sarebbe dovuto rientrare giovedì. Lo svedese è stato costretto a saltare l’ultima sfida della sua Svezia per alcuni fastidi. Al momento l’attaccante non si sottoporrà a controlli ma la sua situazione verrà monitorata giornalmente dallo staff rossonera. E’ presto, dunque, per dire se Ibrahimovic sarà presente al Maradona.

Attacco con Giroud

In avanti, comunque, Pioli riabbraccerà Olivier Giroud, che aveva saltato la sfida di Udine per squalifica. Sarà lui a guidare l’attacco con Rafael Leão. Il tecnico, inoltre, si augura di poter avere, finalmente un contributo da Divock Origi, che fin qui ha segnato solamente due gol. Da Milanello si segnala, infine, che Junior Messias ha continuato con il suo lavoro personalizzato.