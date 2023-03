ML – Rinnovo Giroud, incontro in sede: segnali positivi, le ultime

In queste ore a Casa Milan l’entourage di Giroud ha incontrato Maldini e Massara: com’è andato il summit e cosa filtra dalla sede rossonera

Olivier Giroud è in scadenza di contratto il prossimo giugno e il Milan ha avviato da mesi i contatti per il rinnovo. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo incontro in sede fra l’entourage del francese e la dirigenza rossonera.

Stando alle informazioni apprese da MilanLive.it, il summit è andato bene e arrivano nuovi segnali positivi sulla buona riuscita della trattatia. A breve le parti si riaggiorneranno con l’obiettivo di chiudere il prima possibile. Giroud dovrebbe firmare il rinnovo per un altro anno quindi fino al 30 giugno 2024. Lo stipendio, che è di 3,5 milioni, dovrebbe essere confermato.

Rinnovo Giroud ad un passo: firma a breve

Non è da escludere che la firma di Giroud sul contratto possa arrivare già nei prossimi giorni. Da Casa Milan, come detto, filtra grande ottimismo per questa firma che farebbe molto felici i tifosi.

A settembre compirà 37 anni e per lui potrebbe essere il suo ultimo anno ad alti livelli, ma è solo un’ipotesi. Anche quest’anno, come nella stagione dello Scudetto, ha segnato tanti gol pesanti e importanti. E’ uno dei senatori del Milan e fra i giocatori più amati dalla tifoseria. Un rinnovo più che meritato.

Nonostante le tante difficoltà della squadra in questa stagione, Giroud ha comunque lasciato il segno 8 gol e 4 assist. Pioli conta moltissimo su di lui per questo finale di stagione difficilissimo: il Milan deve centrare l’obiettivo Champions in campionato e sfiderà il Napoli ai quarti di finale. Olivier è fra i pochissimi che hanno vinto il trofeo e che possono dare qualcosa in più alla squadra in termini di esperienza e tenuta mentale.

Quest’anno Giroud si è anche tolto la soddisfazione di diventare il miglior marcatore della storia della Nazionale francese (superando il grande Thierry Henry). Ha disputato un Mondiale straordinario, purtroppo finito male con la sostituzione al 40′ del primo tempo durante la finale contro l’Argentina. Una piccola macchia di un percorso incredibile che continua tuttora, nonostante l’età. Giroud sta benissimo fisicamente ed è in uno dei migliori momenti della sua carriera. E avrà la possibilità di farlo ancora con la maglia rossonera.