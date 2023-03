Silvio Berlusconi, tutto vero: la sua vita diventa un Musical, i dettagli

Sorpresa nel West End di Londra. Da oggi va in scena uno spettacolo dedicato interamente alla vita di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan.

Se c’è un personaggio che ha fatto la storia d’Italia, nel bene e nel male, degli ultimi 30 anni, questi è certamente Silvio Berlusconi. Personaggio chiacchierato, discusso, processato ed incensato fin dalla sua discesa in politica nel 1994.

Oggi Berlusconi è ancora il leader del suo partito Forza Italia e, nello stesso tempo, continua a seguire e amministrare nel calcio italiano come patron del Monza. Anche se i tifosi del Milan gli devono molto per i 31 anni di trionfi e di successi regalati dalla sua gestione.

Un personaggio davvero controverso, che affascina non solo gli studiosi italiani. La grande novità a sorpresa è che a Londra sta per andare in scena (a partire da oggi) addirittura un musical dedicato alla vita politica e privata di Silvio Berlusconi.

La vita di Berlusconi in un musical vietato agli Under 14

“Berlusconi – a new musical” è il titolo dell’opera che debutterà quest’oggi nel West End, ovvero la zona dei teatri di Londra. Un vero e proprio colpo di scena che riguarda non solo l’ex patron del Milan, ma anche la storia italiana degli ultimi decenni.

Il musical, scritto da Ricky Simmonds e Simon Vaughan, è diretto da James Grieve e sarà interpretato dal noto attore teatrale britannico Sebastien Torkia, che darà volto e voce a Berlusconi.

L’opera musicale sarà uno spaccato satirico e ironico sulla vita di Silvio Berlusconi, dai progetti imprenditoriali, tra Fininvest e Milan, fino agli scandali processuali. Occhio di riguardo alla questione del ‘Bunga Bunga‘ ed il processo Ruby, che si è concluso da poche settimane con l’assoluzione dell’imprenditore milanese.

Il musical proprio per questo motivo sarà vietato a spettatori sotto i 14 anni di età, visto il linguaggio a tratti scurrile e con evidenti riferimenti sessuali. Pare che gli autori si siano sbizzarriti creando canzoni e show ad hoc nel rappresentare la passione focosa di Berlusconi per le donne e le presunte situazioni torbide in quel di Villa Certosa.

Presenti anche chiari riferimenti all’amicizia con Vladimir Putin. Il discusso leader russo sarà interpretato nell’opera da Gavin Wilkinson, e portato in scena a petto nudo con un enorme crocifisso, mentre offre a Berlusconi il suo aiuto per qualche voto in più.

Chissà come prenderà Berlusconi, uomo solitamente ironico, questo musical a lui dedicato ma con toni molto satirici. Il film di Paolo Sorrentino Loro, basato sempre sulla sua figura, non lo colpì particolarmente. Vedremo se il Cavaliere si recherà magari a Londra per assistere allo show inglese.