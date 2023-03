Milan-Giroud, terminato l’incontro per il rinnovo: i dettagli

A Casa Milan colloquio tra la dirigenza rossonera con gli agenti di Giroud per trattare i dettagli sul rinnovo contrattuale.

Il Milan e Olivier Giroud vogliono andare avanti insieme. Non ci sono dubbi sul desiderio comune di prolungare il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il 36enne centravanti francese è molto felice a Milano, dove si trova bene sia a livello sportivo sia di vita. Dopo due stagioni nelle quali ha dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli, punta disputarne un’altra con la maglia rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti ad accontentarlo.

Rinnovo Giroud-Milan: summit nella sede rossonera

Stando a quanto rivelato da Sky Sport, c’è stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Giroud, ovvero l’agente Michael Manuello e l’intermediario Vincenzo Morabito. L’obiettivo era quello di sistemare gli ultimi dettagli riguardanti il rinnovo del contratto. Si puntava trovare l’accordo totale prima che il giocatore possa poi apporre la propria firma.

Attualmente l’ex Chelsea percepisce uno stipendio da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Non è escluso che venga corrisposto un aumento, magari tramite dei bonus legati al verificarsi di specifiche condizioni. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che la trattativa avrà un esito positivo.

A Giroud non mancano le offerte dall’estero, già a gennaio ne arrivata qualcuna. Dalla Premier League si era fatto avanti l’Everton, che aveva messo sul tavolo un contratto molto ricco. Il giocatore in un’intervista rilasciata tempo addietro aveva ammesso che gli piacerebbe provare un’esperienza in MLS, però la sua priorità è continuare a giocare nel Milan finché sarà possibile.