Calciomercato Milan, colpo in Russia: affare da 12 milioni

Il Milan vuole tentare il colpaccio a sorpresa per la prossima stagione. Il talento arriva dalla Russia e fa già parlare di sé molto positivamente.

Sempre a caccia di talenti internazionali il Milan. Nonostante il passaggio di proprietà dello scorso anno e le alte aspettative dei tifosi, il club continua con il suo progetto basato sui giovani in rampa di lancio.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre molto attenti ai calciatori sotto i 23 anni di età, pronti ad esplodere ed a trasferirsi in una big europea, proprio come il Milan.

L’intenzione dei due, con l’aiuto dell’ottima rete di osservatori, è di regalare al Milan qualche colpo di prospettiva che possa garantire un futuro roseo a livello tecnico. Replicare gli acquisti azzeccati di giocatori come Kalulu, Tonali o Leao, tanto per fare qualche esempio chiaro.

Milan, offerta al Krasnodar per il giovane Spertsyan

Proprio in questa ottica si legge l’ultima notizia di calciomercato, lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport. Pare che il Milan abbia messo pesantemente gli occhi e la sua attenzione su Eduard Spertsyan.

Un nome ancora poco noto per gli appassionati di calcio italiani e per la maggioranza dei tifosi rossoneri. Ma Spertsyan è un giovane talento armeno, di origine russa, classe 2000 che sta facendo parlare molto bene di sé.

Gioca nel Krasnodar, in Russia, squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Si tratta di un fantasista che sa giocare in tutti i ruoli della trequarti: come centrocampista offensivo, seconda punta e pure esterno d’attacco. Ma ciò che colpisce è il suo talento cristallino.

Il Milan avrebbe già lanciato la prima offerta per Spertsyan: sul piatto 8 milioni di euro proposti al Krasnodar, che però continua a chiedere almeno 12 milioni per far partire il proprio gioiello armeno. L’impressione è che comunque il 22enne possa seriamente lasciare la Russia entro la prossima estate per tentare nuove avventure estere.

Spertsyan al Milan: un colpo stile Kvaratskhelia?

Oltre al Milan anche il Marsiglia è sulle tracce di Eduard Spertsyan, il ‘millenial’ armeno che ha già collezionato 15 caps con la sua Nazionale. Per molti addetti ai lavori l’idea dei rossoneri è quella di replicare il colpaccio Kvaratskhelia effettuato dal Napoli la scorsa estate.

Velocissimo, dotato di un gran tiro dalla distanza, diversi i punti in comune con Kvara. Ma rispetto al georgiano Spertsyan sembra più a suo agio nel giocare in posizione centrale, da numero 10 puro alle spalle delle punte. Mentre il gioiello del Napoli è un esterno puro e viene schierato come ala sinistra da Spalletti.

Più che un nuovo Kvaratskhelia, questo campione in erba appare più l’erdere di Henrik Mkhitaryan, suo connazionale in forza all’Inter ed anche lui abilissimo come trequartista puro. A prescindere dalle somiglianze, il Milan vuole accaparrarselo prima della concorrenza.