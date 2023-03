Leao-Milan, spunta una soluzione per il rinnovo: i dettagli

Il Milan potrebbe avere una soluzione per ottenere la firma di Leao sul rinnovo: da non escludere un accordo.

La società rossonera ha definito il prolungamento del contratto con Olivier Giroud, che firmerà nel giro di 10-15 giorni. Adesso, rimane da raggiungere un’intesa per Rafael Leao.

Si tratta di una trattativa molto complicata, lo sappiamo da tempo. Nonostante gli sforzi di Paolo Maldini e Frederic Massara, supportati dalla proprietà RedBird Capital Partners, finora non è stato possibile trovare un accordo. Oltre alla questione dello stipendio, c’è anche quella del risarcimento allo Sporting Lisbona a rappresentare un grosso problema.

Rinnovo Leao, il Milan ha la soluzione giusta?

Il Milan ha offerto circa 6,5 milioni di euro netti annui più bonus, un aumento consistente rispetto allo stipendio attuale da circa 1,5 milioni. Un chiaro segnale della grossa considerazione del club nei confronti di Leao. Nonostante l’impegno economico garantito, il giocatore e il suo avvocato Ted Dimvula non hanno accettato di firmare un nuovo contratto.

Rinnovo #Leao, il portoghese vuole restare al @acmilan ma la questione del risarcimento allo @Sporting_CP sembra un ostacolo per ora insuperabile. Tra le ipotesi anche un rinnovo a breve termine per rinviare il problema e trattenere l’attaccante. #Milan @SkySport pic.twitter.com/1pGfZucRLz — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) March 30, 2023

La trattativa rimane aperta, però più passa il tempo e più diventa difficile pensare che le parti possano arrivare a un accordo. Il giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport conferma la volontà di Rafa di rimanere in rossonero, ma la questione del risarcimento allo Sporting appare un ostacolo insormontabile.

Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella di firmare un rinnovo a breve termine, così da consentire al Milan di rinviare il problema e di tenersi (almeno per ora) il giocatore, evitando di perderlo a parametro zero nel 2024. Questa potrebbe essere una soluzione che può accontentare tutti nell’immediato.

Cessione senza rinnovo del contratto

Maldini e Massara stanno facendo il possibile per blindare Leao, ritenuto fondamentale per la squadra e in possesso di un potenziale da top player. Hanno sempre creduto in lui e il Milan ha grossi meriti per la sua crescita. Sarebbe lecito aspettarsi anche un po’ di riconoscenza da parte sua, però il suo entourage non ne vuole sapere al momento.

Senza rinnovo, la cessione diventerà inevitabile. Bisognerà vedere che tipo di offerte arriveranno nella prossima sessione estiva del calciomercato. Difficile immaginare un incasso sui 100 milioni, vista la scadenza contrattuale ravvicinata. Molto dipenderà anche dal livello delle prestazioni nei prossimi mesi. Nel 2023 non sta andando bene, il Milan auspica di vederlo in grande spolvero dalla trasferta di Napoli in poi.