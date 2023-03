Milan, preferisce la Premier League: “Voglio andare lì”

Uno dei tecnici accostati al Milan per un eventuale dopo Pioli preferisce la Premier League: le sue dichiarazioni sono molto chiare.

I risultati del 2023 hanno attirato non poche critiche a Stefano Pioli, finito nel mirino di un numero cospicuo di tifosi. A un certo punto si è anche rivisto sui social l’hashtag #PioliOut che aveva accompagnato il suo arrivo al Milan.

All’allenatore emiliano non manca la riconoscenza per quanto fatto nelle scorse stagioni e per aver riportato il Diavolo ai Quarti di Champions League, però tante scelte non stanno convincendo la tifoseria. Ma la dirigenza non ha dubbi su di lui e lo ha sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili nei quali forse altri club avrebbero optato per l’esonero.

Il Milan conferma Pioli, ma i rumors non si placano

Nonostante il Milan abbia fatto sapere di voler andare avanti con Pioli, non mancano indiscrezioni sulla possibilità che venga fatto un cambiamento a fine stagione. In particolare, se dovesse essere fallita la qualificazione alla prossima Champions League. Non arrivare almeno quarti nella classifica finale della Serie A sarebbe un disastro.

Vengono già accostati alcuni nomi alla panchina rossonera, uno di questi è Luis Enrique. L’ex allenatore del Barcellona ed ex commissario tecnico della Spagna è uno dei profili più interessanti presenti sul mercato. Non ha alcun legame contrattuale e dunque può essere ingaggiato senza determinate problematiche.

Lui ha grande voglia di tornare ad allenare e lo ha ribadito in un’intervista concessa a SER Deportivos Gijon: “Finora non ho ricevuto offerte da squadre, ma so dell’interesse di alcune nazionali. Non voglio fare nomi, però non escludo di guidare una nazionale. Brasile? Nessuno mi ha chiamato e non credo di essere il tecnico giusto per loro“.

Luis Enrique spera di andare in Premier League

Luis Enrique non ha nascosto di avere il desiderio di allenare in Premier League: “Ho un’attrazione particolare per l’Inghilterra. La Premier League è un campionato interessante e mi piacerebbe lavorare lì. Non andrò in una squadra qualunque, ne voglio una in grado di poter fare cose importanti. Ci sono tanti allenatori di livello mondiale che vogliono andare in Inghilterra, quindi non mi illudo. Comunque, ciò non significa che non tornerò in Spagna“.

L’ex Barcellona sogna un’esperienza nel campionato inglese, il top al mondo in questo periodo storico. Spera di ricevere l’offerta giusta per mettersi in gioco. Non ha escluso un eventuale rientro nella Liga. Non ha menzionato la Serie A, dove ha già guidato la Roma in passato. Un’avventura negativa che potrebbe anche fargli venire la voglia di prendersi una rivincita, se gli venisse proposto un buon progetto.