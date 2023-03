ML – Infortunio Ibrahimovic, problema muscolare alla coscia destra: le ultime

Continua il calvario per l’attaccante svedese. Gli ultimi accertamenti hanno confermato il problema muscolare: la situazione

Zlatan Ibrahimovic ha preso parte alle due sfide della Svezia, valide per le qualificazioni agli Europei 2024, dopodiché aveva accusato un problema fisico. La situazione ha fatto subito preoccupare i tifosi rossoneri, che lo aveva rivisto titolare a Udine dopo quasi un anno.

Al rientro dalla Svezia l’attaccante del Milan è stato valutato proprio dallo staff medico del Diavolo e le sensazioni negative sono state purtroppo confermate. Infatti, una volta eseguiti tutti gli accertamenti necessari, è stato evidenziato un problema muscolare alla coscia destra. Una notizia davvero negativa per Ibra, che aveva finalmente completato il suo lungo programma di recupero dopo l’intervento dello scorso maggio.

Una nuova grana per il Milan e per Stefano Pioli, che sperava di contare su di lui in queste importanti settimane, almeno per quanto riguarda il campionato. Ibrahimovic infatti non figura in lista Champions. Difficile stabilire già ora i tempi di recupero per il classe 1882, che verrà valutato costantemente, settimana dopo settimana.