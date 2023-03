ML – Milan, è fatta: Giroud ha detto sì al rinnovo, cifre e dettagli

Tutto confermato: è fatta per il rinnovo di Giroud con il Milan, trapelano anche le cifre dell’accordo.

Il matrimonio tra il Milan e Olivier Giroud proseguirà oltre il 30 giugno 2023, data della scadenza dell’attuale contratto. Infatti, la trattativa per il prolungamento ha avuto esito positivo.

Nella giornata di ieri la dirigenza rossonera ha incontrato l’entourage dell’attaccante ed è stato trovato l’accordo totale. Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, lo stipendio sarà di 3,5 milioni di euro netti annui fino a giugno 2024. La firma a Casa Milan avverrà nel giro di 10-15 giorni.

In precedenza l’ex Chelsea percepiva un ingaggio da 3,2 milioni netti a stagione, quindi con la nuova intesa ha ottenuto un piccolo aumento. Un riconoscimento meritato, visto quello che è riuscito a fare da quando indossa la maglia rossonera. Lui ha voluto fortemente rimanere e non ha mai davvero considerato altre offerte.

I numeri di Giroud al Milan: è lui il bomber di Pioli

Giroud è arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2021 per circa 2,8 milioni. Il Chelsea ha preteso un indennizzo per lasciarlo partire e la società rossonera ha accettato la richiesta. Soldi ben spesi, considerando il rendimento del giocatore.

Nella prima stagione a Milano ha messo insieme 14 gol e 4 assist in 38 presenze. Il momento che i tifosi ricordano con maggiore piacere è probabilmente la doppietta con la quale ha ribaltato il derby di ritorno contro l’Inter. Uno scontro diretto che la squadra di Stefano Pioli stava perdendo 1-0 e che grazie alle sue reti è stato vinto.

In questa seconda stagione rossonera il bomber francese ha segnato finora 12 gol e 4 assist in 34 match. Si sta confermando il capocannoniere del Milan. Nonostante i 36 anni, è ancora decisivo. Lo ha dimostrato pure con la maglia della Francia, segnando 4 gol al Mondiale in Qatar. Oliviero continuerà ad essere il numero 9 milanista almeno fino a giugno 2024. I tifosi sono felici del rinnovo, anche se sperano che arrivi comunque un nuovo centravanti nel mercato estivo.