ML – Moncada incontra Yvan Le Mee a Casa Milan: è l’agente anche di Adopo

Incontro di mercato a Casa Milan questo pomeriggio. Il capo scout rossonero è stato intercettato in compagnia dell’agente. Tutti i dettagli

Il Milan ha già cominciato a pensare alla prossima stagione, è inevitabile. Si vuole migliorare la rosa a disposizione di mister Pioli per alzare il tasso tecnico ed ambire ad una maggiore competitività. La sensazione è che ogni reparto andrà migliorato, ma la politica d’acquisti verrà mantenuta salda nella sua sostenibilità. Quindi, grande attenzione sempre ai giovani talenti in giro per l’Europa e per il mondo. In tal senso è utilissimo il lavoro di Geoffrey Moncada, capo scout del Milan che da anni guida al meglio il lavoro di osservazione e ricerca di giocatori sconosciuti il cui talento è solo da portare a galla.

Moncada è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, un professionista del settore che ha portato alla scoperta di talenti purissimi. Il migliore di tutti? Certamente Kylian Mbappè. Paolo Maldini e Frederic Massara collaborano a stretto contatto con il talent scout, che gli propone i talenti più emergenti del panorama calcistico. Meno si conoscono, meglio è per il Milan, che vuole evitare di imbattersi in spietate aste.

In tal senso, è molto importante sapere che questo pomeriggio lo stesso Geoffrey Moncada si trovava a Casa Milan in compagnia di un agente di mercato. Si tratta di Yvan Le Mee, uno dei procuratori più intraprendenti d’Europa. Tutti i dettagli di seguito.

Yvan Le Mee con Moncada: i potenziali profili trattati

Yvan Le Mee è un giovane agente sportivo di nazionalità francese. La sua scuderia è per lo più composta da giovani talenti. Lui lavora sodo ogni giorno per portarli a galla e regalargli il miglior palcoscenico per il futuro. Uno di questi è Michel Adopo, centrocampista classe 2000 che il Milan conosce bene, per meriti ma anche per dispiaceri. Il 23enne francese è infatti l’autore del gol al rossoneri nell’ottavo di Coppa Italia che ha decretato il passaggio del Torino. Ricorderete tutti quella rete ai supplementari, fatale per la squadra di Stefano Pioli.

In una recente intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Yvan Le Mee aveva parlato di Adopo come un talento purissimo che ha soltanto bisogno di più spazio per emergere. L’intenzione primaria era infatti quella di continuare al Torino, magari col rinnovo di contratto, ma a condizione che Ivan Juric gli avrebbe concesso più spazio. Il contratto di Adopo con i granata è attualmente in scadenza il prossimo giugno, e non si è più sentito parlare di prolungamento. Quello del francese potrebbe dunque essere un profilo che Moncada ha trattato con Yvan Le Mee.

Ma la lista dei papabili potrebbe includere altri giovani.

Bonny e Rafia, due talenti con la Serie A nel destino

Da buon agente francese, Yvan Le Mee conta in scuderia una maggioranza di profili transalpini, o comunque con doppia cittadinanza. Tra questi c’è Hamza Rafia, un trequartista franco-tunisino di notevole qualità. La sorpresa è che è di proprietà della Juventus, la quale lo ha acquistato nel 2019 dal Lione. In quell’anno Rafia giocava nella seconda formazione del club francese e si era messo in mostra come uno dei gioielli più preziosi. La Juve ci ha visto bene, ma poi una serie di prestiti lo hanno mandato nell’ombra.

Oggi Rafia gioca al Pescara, ma è pochi mesi dalla scadenza del contratto con i bianconeri. Le Mee è alla ricerca di un club che possa accoglierlo e riportarne a galla il talento, come dichiarato mesi fa sempre a gianlucadimarzio.com. Classe 1999 si muove da trequartista o ala destra d’attacco.

Un altro profilo molto interessante della scuderia di Yvan, la Sport Profile, porta il nome di Ange-Yoan Bonny. Una punta centrale di cui si dice un gran bene. Ange è un classe 2003 con enormi margini di crescita. Di nazionalità francese milita nel Parma in Serie B, un club col quale il Milan vanta ottimi rapporti. Nonostante i 19 anni, è un titolare della formazione di Pecchia e della Francia Under 20. Sicuramente è uno dei giocatori più interessanti che Le Mee presenta nella sua scuderia.

Come Chaka Traoré potrebbe essere un talento d’attacco che Moncada vorrebbe portare al Milan. Magari tra qualche giorno capiremo se l’incontro tra il talent scout e l’agente ha portato dei frutti.