Neymar gioca al Casinò online: perde un milione di euro, reazione shock in diretta (VIDEO)

Neymar, il giocatore perde una cifra folle al casinò online. Dice addio ad un milione di euro: la reazione del calciatore

Neymar nonostante sia lontano dai campi ha trovato il modo di fare parlare di sé. L’assurda vicenda che ha coinvolto il campione brasiliano ha fatto il giro del mondo e ha sconvolto i fa increduli: cosa sta succedendo.

Neymar non è certo noto per essere uno che sta lontano dai riflettori. Non avviene sul campo, dove colpisce e incanta con la sua infinita classe, e non avviene fuori. Il campione brasiliano è spesso stato al centro del gossip per uno stile di vita non esattamente tutto casa e campo. Dalle feste a qualche bravata di troppo, sino ai tanti flirt attribuitigli.

Insomma, genio sul campo, un po’ di sregolatezza nella vita privata che spesso gli ha portato più di qualche polemica. Ora che O’Ney si trova fermo ai box per un brutto infortunio alla caviglia che lo terrà fuori sino a fine stagione (il PSG lo riavrà direttamente nel prossimo campionato) il calciatore ha comunque fatto parlare di sé rendendosi protagonista di una storia che ha davvero del clamoroso. E anche in questo caso, state certi, le polemiche non sono certo mancate.

Neymar, perde un milione di euro e finisce in lacrime

Come molti sapranno, Neymar ha una certa passione per il gioco d’azzardo. Il giocatore non disdegna una partita a poker o una serata al casinò, e già in passato era stato “pizzicato” e criticato per la sua abitudine. Questa volta però la ha combinata davvero grossa, e il suo nome è al centro delle polemiche.

Il video che ha visto protagonista Neymar è diventato virale in pochissimo tempo e ha attirato non poche critiche al calciatore. L’attaccante brasiliano stava trascorrendo quella che sembrava essere una serata tranquilla in una live stream con i suoi sostenitori, Neymar è amatissimo in tutto il mondo e gode di grande popolarità anche sui social.

Il calciatore ha deciso di giocare ad un dei tanti giochi di casinò online che si trovano sul web, dove si gioca come se ci si trovasse al casinò normale. Sin qui nulla di strano, non fosse che Neymar ha finito col perdere una cifra davvero folle: ben un milione di euro (oltre 5 milioni di reais brasiliani).

Neymar qui perd 1 millions d’euros au casino en live sur Twitch et qui s’en bat littéralement les couilles 😭 pic.twitter.com/yxhSU2YGc8 — PronoVision (@pronovision_) March 29, 2023

Nel video si vede il claciatore del PSG piangere disperatamente alla notizia della perdita a dir poco ingente, ma poi Neymar si riprende subito e si lascia andare ad una risata, abbozzando una risata. E’ chiaro che per un giocatore della sua portata, che ha un contratto con il PSG da 36 milioni di euro all’anno, quella cifra non rappresenta certo un grosso problema. Il video, ovviamente, è diventato virale, e non è piaciuto troppo ad alcuni, che hanno criticato l’atteggiamento del calciatore