Rafa Leao chiama Szoboszlai: “Vieni al Milan”, tifosi in fibrillazione (FOTO)

L’attaccante portoghese invita il tanto del Lipsia in rossonero e arriva subito la risposta del diretto interessato: il siparietto social

I social ormai rappresentano uno dei canali principali per conoscere meglio alcune situazioni e gli stati d’animo dei calciatori. Per questo motivo si può affidare il giusto peso ai commenti dei protagonisti e alle frasi che si lasciano scappare dai propri profili.

Uno di questi è arrivato in giornata proprio da Rafael Leao. L’attaccante del Milan è nel pieno delle discussioni con la società per il rinnovo di contratto e il suo futuro è ancora appeso a un filo. Il classe ’99 è in scadenza nel 2023 e ci sono ancora tanti nodi da sciogliere, sia per quanto riguarda l’ingaggio che in merito al pagamento della multa allo Sporting Lisbona. Ciò nonostante un suo commento social di oggi lascia abbastanza tranquilli.

Ma a cosa ci stiamo riferendo. L’ex Lille oggi ha pubblicato un commento su un post di un altro calciatore invitandolo a venire a giocare in rossonero: “Come to Milan (inteso con i pallini dei colori del club)”. Una frase che lascia ben sperare i tifosi del Diavolo, che penseranno quindi che nella sua testa il futuro è a Milanello. Il commento era rivolto a un altro giocatore di grandissime prospettive, ovvero il trequartista ungherese Dominik Szoboszlai.

Botta e risposta tra Leao e Szoboszlai

Il talento di proprietà del RedBull Lipsia ha infatti postato oggi il video delle sue prestazioni con l’Ungheria durante la sosta delle nazionali, e del suo gol alla Bulgaria nel 3-0 finale. Immediato il commento di Leao, che ha ricevuto una valanga di like.

Tra le numerosissime risposte al commento del portoghese è arrivata poi anche quella del diretto interessato. Szoboszlai ha replicato alla provocazione con le emoji divertite. Chissà che al classe 2000 non faccia davvero piacere provare un’esperienza in Italia con i colori rossoneri. Un siparietto comunque molto divertente, che non è passato inosservato.

Szoboszlai è stato spesso accostato al Milan in passato, come è normale che sia per un calciatore giovane dalle grandi qualità, ma ad oggi il suo costo è davvero molto elevato. Transfermarkt ne fa una valutazione di 40 milioni, ma il contratto con il Lipsia è in scadenza nel 2026 e il club tedesco potrebbe pretendere una cifra anche maggiore per privarsene. 5 gol e 10 assist in 31 presenze tra campionato e Champions League per lui.