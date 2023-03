Tommaso Pobega, l’annuncio dell’agente: “Ecco il suo obiettivo”

L’agente di Tommaso Pobega ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sul futuro del suo assistito. L’obiettivo del rossonero è uno

Tommaso Pobega è uno di quei calciatori che si è conquistato la maglia rossonera con la fatica e l’impegno. Da prodotto del vivaio milanista, ha fatto tutta la trafila delle giovanili rossonere per poi accettare la gavetta. Non una condizione che molti approvano all’inizio della carriera da professionista, ma Tommaso ha dimostrato l’umiltà giusta. Prima in Serie C alla Ternana, poi in Serie A allo Spezia e al Torino. Ed infine il grande salto nel club dei suoi sogni, quello che lo ha cresciuto.

Pobega è un centrocampista particolare. Fa della fisicità uno dei suoi punti forti, e grazie alle sue buone capacità d’inserimento riesce ad essere pericoloso anche in fase offensiva. D’altronde lo ha dimostrato sia allo Spezia che al Torino, dove ha segnato un discreto numero di gol. Arrivato al Milan ha trovato un buono spazio per mettersi in mostra. Stefano Pioli sin dal principio lo ha inquadrato come ottima risorsa per il suo scacchiere.

Per lo più utilizzato a gara in corso, ha mostrato comunque dei limiti forti, inutile nasconderlo. C’è da dire che Tommaso è principalmente una mezzala, quindi più bravo ad esprimersi in un centrocampo a tre uomini. Nella mediana a due di Stefano Pioli ha faticato anche per questo motivo. In più, sono evidenti ancora alcuni limiti tecnici, ma a 23 anni e con poca esperienza alle spalle può starci come prima condizione. Non è ancora chiaro il suo futuro, e se soprattutto sarà ancora al Milan a partire dalla prossima stagione.

Il suo agente ha però dato qualche indicazione importante su quali sono le intenzioni del centrocampista rossonero.

Pobega, parla l’agente: “Ha giocato meno”

Tommaso Pobega avrebbe dovuto rappresentare un ottimo ricambio all’ormai ex Milan Franck Kessie. L’ivoriano aveva delle caratteristiche precise e delle qualità davvero importanti. Costruzione, copertura, interdizione, inserimento. Kessie era un tuttofare, o meglio un tuttocampista, un giocatore fondamentale. Per Pobega non è stato dunque facile sopperire sin da subito all’assenza del mediano ivoriano.

Il fisico non gli manca, come neanche la capacità di interdizione e di pressione sull’avversario. Ma deve ancora crescere sotto diversi e tanti aspetti per diventare un giocatore all’altezza delle ambizioni del Milan. Come accennato, non è chiaro se a fine stagione la dirigenza rossonera opterà per la cessione, non ritenendolo adatto al progetto, o si obbligherà alla pazienza di aspettarlo nella sua maturazione. Intanto, il suo agente Patrick Bastianelli ha spiegato in breve il percorso di Pobega sin qui, e qual è il suo obiettivo principale per l’immediato futuro. Le parole del manager a Radio Crc:

“Credo che si debba scindere il suo percorso in due parti: i primi sei mesi e poi l’ultimo periodo. Fino a gennaio si è sempre fatto trovare pronto. Nell’ultimo periodo ha invece giocato meno. Il suo obiettivo è quello di ritagliarsi il suo spazio e farsi trovare pronto. Ha fatto un percorso giusto e formativo partendo dalla Lega Pro alla Ternana, per poi passare allo Spezia e al Torino. È sulla strada giusta, vuole trovare continuità di rendimento ma per fare ciò avrà bisogno di trovare il proprio spazio e sono sicuro che ci riuscirà”.