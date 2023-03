Calciomercato Milan, decisione a sorpresa: acquisto con sconto

Il Milan avrebbe preso una decisione sorprendente per quanto riguarda il proprio centrocampo: arriverà il giocatore ma a prezzo favorevole.

È ancora presto per capire come si evolverà il mercato estivo del Milan. La squadra di Stefano Pioli, a prescindere dai traguardi che raggiungerà a fine stagione, sicuramente dovrà rinforzarsi in qualche modo.

Diversi i reparti che, per questioni numeriche o tecniche, dovranno essere rinforzati e rimpolpati dal duo Maldini-Massara. I dirigenti rossoneri hanno in realtà già in mente alcune mosse, ma si stanno muovendo giustamente solo in linea teorica e di sondaggio.

Una delle situazioni da risolvere sarà quella relativa ai calciatori attualmente in prestito al Milan, per i quali andrà valutato il possibile riscatto a titolo definitivo. La questione maggiormente intricata è quella di Brahim Diaz, che è ancora di proprietà Real Madrid. Ma c’è anche un altro calciatore che andrà valutato fino all’ultimo.

Vranckx, futuro ancora incerto: il Milan proverà a tenerlo

In prestito al Milan per una stagione, ma di proprietà Wolfsburg. Questa la situazione contrattuale di Aster Vranckx, giovane centrocampista belga che non ha avuto enorme spazio durante l’anno per esprimersi.

La Gazzetta dello Sport parla proprio del futuro intricato di Vranckx. Il mediano classe 2002 gioca poco e spesso parte dalla panchina. Solo 7 le presenze in Serie A per questo talento, che ha però dimostrato di avere potenzialità interessanti in prospettiva. Su tutte una fisicità impressionante, mentre a livello tecnico deve ancora migliorare molto.

Nonostante giochi poco, pare che Stefano Pioli sia un estimatore di Vranckx. Il tecnico del Milan, come fatto in passato anche con altri talenti molto giovani, non vuole rischiare di bruciare questo gioiello e dunque lo sta facendo lavorare nell’ombra, senza buttarlo nella mischia in situazioni delicate. La stessa strategia che, vincente o meno, sta adottando per altri talenti ancora non sbocciati come Adli e De Ketelaere.

Dunque, nonostante lo scarso minutaggio, il Milan potrebbe pensare seriamente di trattenere Vranckx anche in futuro. Maldini potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Wolfsburg e cercare di riscattare il 20enne con lo sconto. La clausola per l’acquisto definitivo è fissata a 12 milioni, ma il Milan tenterà di abbassarla. Oppure, perché no, rinnovare di un altro anno il prestito e valutare Vranckx con più calma.

La stagione rossonera di Aster Vranckx

Il 1 settembre scorso Aster Vranckx è diventato, un po’ a sorpresa, ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Operazione in prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Considerato uno dei maggiori talenti belgi della nuova generazione, Vranckx ha debuttato in Serie A nel finale di Sampdoria-Milan 1-2, sempre a settembre 2022. Per lui solo spezzoni in campionato, gettato nella mischia per garantire fisicità e quantità in mezzo al campo.

Una sola presenza da titolare per Vranckx: in Coppa Italia, nell’amara sconfitta agli ottavi di finale con il Torino in casa. Pioli non lo schiera in gare ufficiali dal 14 gennaio (Lecce-Milan). Nonostante ciò pare che il club voglia puntare su di lui in futuro, ma a cifre meno elevate del previsto.