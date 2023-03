Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo centravanti: contatti in corso

Bomba di mercato sul Milan! Paolo Maldini ha allacciato i contatti per il nuovo centravanti. Tutti i dettagli riportati da TuttoMercatoWeb

La situazione attuale del Milan ci dice che qualcosa va rivisto in vista della prossima stagione, e anche in maniera sostanziale. La squadra di Stefano Pioli, soprattutto di recente, fatica a trovare la vittoria. Sia per demeriti difesivi che offensivi. Il tasso tecnico nella retroguardia è però ottimo, e gli strafalcioni sono arrivati da evidenti cali di attenzione. Insomma, Thiaw, Kalulu e Tomori rappresentano tre titolari di alto livello, e sul quale il Milan può fondare la sua difesa per i prossimi anni. Magari inserendo qualche innesto con caratteristiche differenti.

Ma è l’attacco a piangere maggiormente, non ci sono dubbi. Su quattro centravanti, il Milan può contare nel concreto su un solo elemento, che è Olivier Giroud. Il francese, nonostante i 36 anni, sta dimostrando un’integrità fisica e un’incisività pazzesche. Per il resto, Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi e Ante Rebic all’occorrenza, stanno continuando a non dare garanzie, sotto tutti i punti di vista. Si parte dal livello fisico, con i tre che non possono essere definiti degli attaccanti propriamente in forma. Spesso alle prese con infortuni non garantiscono continuità. La mancanza di costanza provoca inevitabilmente un’insufficienza tecnica quando questi sono recuperati.

E’ inevitabile uno stravolgimento sostanziale nel reparto per la prossima stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno cominciato a lavorare sodo in tal senso.

Milan, rivoluzione in attacco

Sembra scontato che qualcuno saluterà a fine stagione. A partire da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, per quanta leadership, grinta ed esperienza possa trasmettere allo spogliatoio, non può più essere elemento chiave dell’attacco del Milan. A 41 anni è destinato all’addio al calcio a fine stagione. Lui spera di poter continuare, ma il recente infortunio muscolare detta dei tempi fisiologici che non possono essere trascurati.

Per quanto riguarda Origi e Rebic. Uno dei due lascerà con tutta probabilità Milanello a fine stagione. Con più probabilità è il croato Ante pronosticato all’addio. Soprattutto in questa stagione è stata una presenza assente, nel vero senso del termine. Il Milan non se ne fa nulla di un giocatore dalle qualità importanti ma che poi manca per più di mezza stagione sul campo. E non è una novità che le annate di Rebic siano di questo tipo. Quanto a Origi, molto dipenderà dalla restante parte di stagione. Se dimostrerà una certa incisività ed integrità fisica potrebbe rimanere, in caso contrario si aspetterà un’offerta giusta per lasciarlo partire.

Chi arriverà allora in estate per occupare un posto di rilievo nell’attacco milanista? C’è il prescelto.

Milan, contatti avviati per il nuovo bomber

TuttoMercatoWeb fa sapere che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno allacciato i primi contatti con l’Udinese per Beto Betuncal. L’attaccante portoghese è al momento in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera. Prorompenza fisica, esplosività e fiuto del gol al servizio. D’altronde Beto lo ha dimostrato proprio contro il Milan di essere un centravanti di tutto rispetto. Ha inflitto ben due reti alla squadra di Stefano Pioli. Nel 2021, e nel recente match di campionato dove ha segnato la rete del 2-1 indirizzando definitivamente la gara.

Beto Betuncal conta attualmente 9 reti e 1 assist in 27 presenze stagionali. Vicino alla doppia cifra dunque. Per caratteristiche sembra pronto per il salto di qualità. Il suo contratto con l’Udinese è ancora lungo, in scadenza nel 2026. Il Milan potrebbe tentare l’acquisto in prestito con opzione d’acquisto in estate, o magari a titolo definitivo. In quel caso però l’Udinese non sarà disposto ad accettare offerte inferiori ai 25 milioni di euro.