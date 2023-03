De Zerbi e la clausola col Brighton: un’importante rivelazione

L’esperto di mercato ha fatto una cruciale rivelazione su Roberto De Zerbi e sul suo contratto col Brighton. C’è una clausola che spegne ogni suggestione

Nel campionato italiano dell’attuale stagione si è inevitabilmente delineata una netta differenza. Il Napoli, capolista, vanta una potenza e una continuità nelle prestazioni strabiliante, che nessun’altra big italiana ha saputo sviluppare e mantenere. Il risultato è evidente. La squadra di Spalletti viaggia indisturbata verso lo Scudetto, le altre sotto sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

Inter, Milan, Lazio e Roma si stanno dando battaglia commettendo troppi errori. Ad ogni giornata di Serie A l’una o l’altra sbaglia inesorabilmente, permettendo sorpassi e controsorpassi. Sembra di assistere ad una gara di motori, dove ad ogni curva le insicurezze le fanno a turno da padrone. Il Milan di Stefano Pioli, campione d’Italia in carica, è probabilmente la squadra che più sta avendo un andamento altalenante, e che sta deludendo enormemente in questo 2023.

I tifosi sono adirati per i risultati pessimi ottenuti. Gennaio e marzo i mesi peggiori, e il primo preso di mira come colpevole è certamente Stefano Pioli. D’altronde, quando le cose girano male, l’allenatore viene additato come primo responsabile. Per questo c’è una tifoseria intera, o quasi, che ne sta chiamando a gran voce l’esonero. I sostenitori rossoneri vorrebbero l’approdo in panchina di qualche altro nome di stucco. Antonio Conte ad esempio, ma il preferito pare essere Roberto De Zerbi.

De Zerbi al Milan, i tifosi lo sognano

Roberto De Zerbi, dopo la triste esperienza in Ucraina allo Shakhtar Donetsk, è approdato al Brighton in Premier League, in sostituzione di Graham Potter. La sua panchina in Inghilterra si sta rivelando un vero successo. Si è sempre saputo che l’allenatore ex Sassuolo avesse una visione avanguardista e moderna del calcio, e lo sta dimostrando ampiamente alla guida del Brighton. Per quanto sta facendo, ha ricevuto anche i complimenti del più grande di tutti, Pep Guardiola.

De Zerbi con la sua squadra è settimo in Premier League, a pari punti del Liverpool di Klopp e a soli 5 punti dalla zona Europa. Un risultato che il Brighton non assaporava da diverso tempo. In più, la squadra ha raggiunto il fantastico traguardo della semifinale di FA Cup, dove incontrerà il temibile Manchester United. Insomma, il suo lavoro è palpabile e ben visibile. De Zerbi sta confermando di essere un ottimo comunicatore, di saperci fare con i giovani, e di saper trasformare un gruppo competitivo anche in un campionato di primissimo livello come la Premier League.

Inutile dunque chiedersi come mai sia il sogno di tanti tifosi milanisti. Secondo la maggioranza l’ex Sassuolo sarebbe perfetto per prendere posto nella panchina del Diavolo e cominciare un ciclo vincente mantenendo gli stessi principi e ambizioni. Ma sembra davvero impossibile la realizzazione di tale sogno.

De Zerbi blindato al Brighton, la clausola fa paura

Attenzione, il nome di Roberto De Zerbi non è una suggestione soltanto per la panchina del Milan. In Italia, è stato accostato di recente anche a club come Inter e Juventus. Due società che hanno probabilmente necessità di rinnovarsi nelle idee e nella filosofia. E anche i tifosi dei due schieramenti sarebbero più che entusiasti di accoglierlo. Al momento, però, tutto conferma che l’ex Sassuolo non si muoverà dal Brighton. E’ blindato da una maxi clausola.

Come spiega infatti Fabrizio Romano, come per Graham Potter al Chelsea, anche nel contratto di De Zerbi al Brighton è presente una ricca clausola per liberarlo. Della simile entità. Di quanto si tratta? Di circa 20 milioni di euro. Ma se per Potter la clausola è esercitabile in qualsiasi momento del campionato, per De Zerbi questa è valida soltanto in estate, e non durante la stagione. Ciò si traduce in due fatti chiari: chi vorrà davvero l’allenatore in panchina dovrà aspettare giugno, e soprattutto dovrà avere una ricca disponibilità economica.

Improbabile, se non impossibile, che il Milan con la sua politica sostenibile decida di spendere 20 milioni per cambiare allenatore. Tra l’altro, è stato ampiamente ribadito, la fiducia è tutta riversata in Stefano Pioli. Il club e la squadra sono stretti attorno a lui, che piaccia o meno ai tifosi.