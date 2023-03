Il Ds avvisa il Milan sul trequartista: “Un altro anno con noi può fargli bene”

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, sui propri gioielli che piacciono tanto a Paolo Maldini e Frederic Massara

Pietro Accardi, Direttore Sportivo dell‘Empoli, ha parlato del futuro di alcuni suoi assistiti, finiti nel mirino del Milan. Il Ds dei toscani si è così espresso su Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi.

“L’agente di Fabiano ha detto che andrà via? Non voglio entrare nel merito delle parole, dico solo che il ragazzo è attaccatissimo alla maglia e resta concentrato sul presente – si legge su ‘La Nazione’ -. In estate ha rifiutato un’offerta per restare qui. Baldanzi? Anche io penso che restare un altro anno possa fargli solo bene, ma lo pensavamo anche per Viti. Nel momento in cui si presenta un’occasione va valutata. Sono tutti discorsi che al momento sono prematuri”.

Vicario, altro uomo mercato, e accostato al Milan a gennaio, quando Maignan era fermo per il problema al polpaccio, rischia di saltare la sfida di San Siro, contro il Diavolo, il prossimo 7 aprile, per un infortunio – “Sta molto meglio e questo fa piacere a tutti. È importante per noi, ma siamo contenti di come Perisan lo stia rimpiazzando. Ha preso una botta in un punto molto delicato e ha un ematoma grosso il cui riassorbimento è soggettivo. Siamo agli sgoccioli”.

Salvo sorprese il Milan potrà comunque ammirare da vicino due calciatori, come Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi, che sono finiti nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Così in rossonero

Il terzino mancino è davvero pronto a spiccare il volo. Dopo l’esperienza maturata lo scorso anno diverse squadre hanno bussato alla porta dell’Empoli, che ha però deciso di tenersi stretto il calciatore.

In estate sarà complicato non separarsi e il Milan è una delle squadre interessate al giocatore. Può essere lui il vice Theo Hernandez in caso di partenza di Ballo-Toure. Il terzino senegalese non ha convinto e ha le valigie in mano. Basta un’offerta da circa 4/5 milioni di euro può separarsi.

Diaz lontano

Tommaso Baldanzi appare, invece, il profilo individuato per sostituire Brahim Díaz. Lo spagnolo ogni giorno che passa si allontana dal Milan. A fine stagione tornerà al Real Madrid e il Diavolo è pronto ad investire una quindicina di milioni per consegnare a Stefano Pioli un sostituto all’altezza.

Senza dimenticare che il Milan è intenzionato a puntare forte su Charles De Ketelaere dopo un anno di apprendistato. Il posto da titolare spetterà al centrocampista belga, pagato ben 32 milioni di euro più 3 di bonus.