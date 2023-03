Infortunio Osimhen, l’andata di Champions a rischio? L’annuncio del giornalista

Grossa tegola in casa Napoli. Si è fermato il miglior attaccante di Luciano Spalletti. Arrivano novità cruciali sui tempi di recupero. Salta la Champions?

In vista di Napoli-Milan Luciano Spalletti e Stefano Pioli si sono trovati a fare i conti delle defezioni importanti. Partendo dal Milan, i guai sono arrivati ad inizio settimana, quando Pierre Kalulu è tornato dalla Francia con un infortunio non di poco conto. Lesione al soleo del polpaccio per il difensore centrale, che salterà con tutta certezza la gara di domenica sera. Pioli, data l’assenza pesante, sta infatti escogitando il ritorno alla difesa a quattro, con uno tra Kjaer e Thiaw ad affiancare Fikayo Tomori nella coppia centrale del reparto.

C’è stato inoltre l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic a complicare la situazione. Anche l’attaccante è tornato acciaccato dalla sua Nazionale. Dopo i consueti esami, è stato rilevato un problema di natura muscolare ad una coscia ed allo stesso modo salterà inevitabilmente in big match di campionato contro il Napoli. Ci sarà il solito Olivier Giroud in questo caso a comandare l’attacco. Zlatan non era destinato di certo alla titolarità, ma poteva rappresentare un cambio importante a gara in corso. Leadership ed esperienza ineguagliabili. Al suo posto ci sarà Divock Origi a subentrare dalla panchina.

Andando alla rosa di Luciano Spalletti. Oggi l’attaccante del Napoli si è imbattuto nell’infortunio del suo bomber, Victor Osimhen.

Osimhen infortunato: di cosa si tratta e tempi di recupero

Victor Osimhen è tornato non al meglio dalla Nigeria, dove ha affrontato i consueti impegni con la sua Nazionale. Ha infatti riportato un infortunio non di poco conto. Nello specifico l’attaccante ha rimediato una lesione distrattiva all’adduttore della gamba sinistra, che non gli consentirà di presenziare al big match di domenica sera al Maradona contro il Milan.

Al suo posto, è probabile che Luciano Spalletti mandi in campo Simeone, uno che si è sempre fatto trovare pronto, e che tra l’altro ha segnato proprio all’andata il gol vittoria a San Siro. Ma occhio anche alla carta Raspadori.

Ad ogni modo, Osimhen con tutta probabilità salterà anche la gara seguente di campionato contro il Lecce. Ce la farà a recuperare per la Champions? Il 12 aprile a San Siro si disputerà l’andata dei quarti di finale, con sempre il Milan a far da rivale. Gianluca Di Marzio afferma che l’attaccante nigeriano è a rischio anche per quella gara. Più probabile recuperi al meglio per il 18 aprile, match di ritorno che si disputerà al Maradona. Ma un altro giornalista afferma una tesi differente.

Osimhen infortunio: “Recupera per la Champions”

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, è intervenuto durante la trasmissione Tutti Convocati. E interrogato sull’infortunio di Osimhen ha affermato che questo recupererà con tutta certezza per l’andata di Champions League del 12 aprile a San Siro. Il giornalista ha ricevuto delle informazioni direttamente dall’ambiente napoletano. Si è espresso così in merito:

“Ho fatto le mie verifiche a Napoli e vi posso assicurare che mi hanno detto che Osimhen recupererà sicuramente per l’andata di Champions League contro il Milan, non è un infortunio grave”.