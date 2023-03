Infortunio Osimhen, l’annuncio di De Laurentiis: “Ecco quanto starà fuori” (VIDEO)

Il presidente del Napoli fa subito chiarezza sui tempi di recupero del suo attaccante, poi parla anche del Milan e della sfida in Champions

Domenica prossima si gioca la prima delle tre sfida tra Napoli e Milan, quella valida per il campionato. Azzurri e rossoneri si daranno battaglia una volta dopo l’altra per dei match che di fatto possono decidere la loro stagione.

La squadra di Stefano Pioli sa bene che c’è prima da concentrarsi su questa partita di campionato perché la corsa al quarto posto rappresenta un obiettivo primario per la società. Il Diavolo ha bisogno degli introiti garantiti dalla prossima partecipazione alla Champions League e quindi non può sbagliare. In questo senso la notizia dell’infortunio e della conseguente assenza del bomber partenopeo Victor Osimhen, è da considerare decisamente positiva.

L’attaccante nigeriano ha riportato una lesione all’adduttore sinistro dopo la nazionale e quindi sarà fuori con ogni probabilità domenica sera. Ci sono anche forti dubbi a questo punto sulla sua presenza per la gara d’andata dei quarti di Champions a San Siro. Al termine dell’Assemblea di Lega è stato intercettato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha commentato in questo modo la notizia.

Le parole di De Laurentiis dopo l’assemblea di Lega

Il patron del club campano è apparso molto sereno nonostante la spiacevole scoperta e ha subito spiegato con molta chiarezza i tempi di recupero del suo attaccante. “Osimhen dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo”, afferma.

A chi gli chiede della presenza dell’ex Lille nell’andata in Champions, in programma il 12 aprile, De Laurentiis risponde in maniera vaga e approfittandone per fare i complimenti al Milan. “Quelle son sempre partite da tripla, non si può mai sapere. Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Maldini e Scaroni. Adesso hanno anche una nuova proprietà, hanno dei buonissimi giocatori”.

Il presidente del Napoli torna quindi sulle assenze e fa capire che ce le hanno entrambe e non saranno decisive: “Anche a loro manca qualcuno e speriamo che le forze siano equilibrate. Per regalare ai tifosi, da una parte e dall’altra, un bellissimo spettacolo, perché poi questo è quello che deve regalare il calcio”. Le sue parole si posso ascoltare grazie al video di Calciomercato.it.