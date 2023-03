Milan, nuovo modulo e doppio ballottaggio: Pioli cambia ancora

Sky Sport ha riportato le ultime di formazione in vista di Napoli-Milan. Stefano Pioli pensa a qualche cambio inaspettato

Manca sempre meno al ritorno della Serie A e a quello in campo del Milan. I rossoneri di Stefano Pioli riapriranno le danze in campionato col botto, dovendo affrontare la capolista della classe.

Ci sarà il Napoli domenica sera a far da rivale, in una partita in cui i tre punti saranno fondamentali soprattutto per il Milan, o soltanto! Sappiamo bene che il Diavolo è piena lotta per un posto in zona Champions League. Attualmente al quarto posto, ha alle calcagna la Roma, distante un solo punto. La vittoria contro il Napoli sarà quindi un obiettivo enorme, contando tutte le difficoltà del caso.

La squadra di Spalletti è una vera e propria corazzata, assetata e spietata di risultati, e che vanta un gioco spettacolare. Ormai il Napoli funziona come una macchina quasi perfetta, in cui difficilmente qualche meccanismo non funziona. Sarà dunque essenziale per il Milan preparare al meglio la gara, tenendo altissima attenzione, motivazione, lucidità e grinta. Per l’importante gara, i rossoneri si stanno preparando da qualche giorno. I Nazionali hanno fatto ritorno, qualcuno purtroppo non come si sperava.

Sarà infatti assente Pierre Kalulu, infortunatosi in un’amichevole con la sua Francia U21. Oggi è invece arrivata la pessima notizia dell’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha rimediato un problema muscolare alla coscia durante l’allenamento a Milanello. Salteranno dunque entrambi il Napoli domenica sera. Assente anche Junior Messias, il brasiliano non ha ancora smaltito del tutto la lesione al bicipite femorale. Capiamo dunque come si presenterà il Milan nella bolgia del Maradona. Le ultime di formazione le riporta Sky Sport.

Milan, Pioli cambia la difesa col Napoli

Stefano Pioli ha intenzione di tornare alla difesa a quattro contro il Napoli, complice l’infortunio di Kalulu. In mattinata il mister ha provato dunque il ritorno al classico 4-2-3-1, e i ballottaggi aperti sono essenzialmente due.

In porta, ovviamente, è atteso Mike Maignan, certezza assoluta per il Diavolo. Quanto alla retroguardia, è previsto il ritorno alla titolarità di Davide Calabria sulla destra, e di Simon Kjaer al centro al fianco di Fikayo Tomori. Oggi Pioli ha infatti provato il danese in quella posizione e non Malick Thiaw. Il 2001 tedesco potrebbe andare incontro alla panchina. Ma non si hanno completamente certezze in merito. Il ballottaggio rimane aperto. Sulla sinistra il solito ed imprescindibile Theo Hernandez.

Quanto alla mediana si ritorna alla “normalità”. E quindi Sandro Tonali e Ismael Bennacer a far coppia e a guidare le redini del gioco. Capitolo trequarti. Rafael Leao è sicuro di un posto sulla sinistra, mentre al centro Stefano Pioli dovrà ancora decidere se affidarsi a Brahim Diaz o Rade Krunic. Lo spagnolo sembra avere un margine di vantaggio. Sulla sinistra è atteso Alexis Saelemaekers, ma attenzione alla possibile sorpresa che porta il nome di Alessandro Florenzi. Pioli potrebbe stupire tutti.

In attacco, senza dubbio, spazio a Olivier Giroud. Il veterano francese avrà il compito di caricarsi la squadra sulle spalle come ha fatto in molte occasioni, cercando di incidere e tornare a segnare gol pesanti come macigni.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer (Thiaw), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz (Krunic), Leao; Giroud.