Osimhen in dubbio anche per la Champions: le ultime

Arrivano indicazioni importanti in seguito all’infortunio di Victor Osimhen. I tempi di recupero potrebbero essere più lunghi del previsto

Tra due giorni sarà big match. Napoli e Milan torneranno a darsi battaglia nella 27esima giornata di Serie A. Una gara con una grande valenza soprattutto per i rossoneri di Stefano Pioli, che sono in cerca di punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League. Differente, assai, la situazione dei partenopei, che spediti e indisturbati viaggiano verso lo Scudetto, ormai quasi certi del titolo.

Ma tra le due squadre la lotta non si fermerà a domenica sera. Napoli e Milan si incontreranno dieci giorni più tardi per dare inizio alla doppia sfida dei quarti di finale di Champions League. Traguardo insperato per entrambe, ma che ormai raggiunto vale la pena di essere vissuto e combattuto con anima e corpo. Sia la formazione rossonera che quella azzurra stanno però vivendo dei momenti non positivi in vista dell’importante impegno.

Il Milan ha perso per Pierre Kalulu per infortunio. Lesione al soleo del polpaccio per il difensore francese, che oltre a saltare la gara di domenica sera di campionato, è a forte rischio anche per l’andata a San Siro di Champions. C’è anche Zlatan Ibrahimovic infortunato, ma fuori dalla lista UEFA non rappresenta un problema d’assenza per la gara del 12 aprile. In casa Napoli è arrivata oggi un’enorme tegola.

Napoli, il bomber si infortuna

Come comunicato dal sito ufficiale del Napoli, Victor Osimhen ha riportato un infortunio non di poco conto. L’attaccante è infatti tornato dalla Nigeria acciaccato, e una volta sottopostosi a Castel Volturno agli esami strumentali gli è stata riscontrata una lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Niente di buono per Luciano Spalletti. Osimhen salterà con tutta certezza il big match di domenica sera al Maradona contro il Milan. Un’assenza pesante, e che ancora una volta gli nega la gioia del gol ai rossoneri (non ha mai segnato contro il Milan). Al suo posto è pronto assai probabilmente Giovanni Simeone, tra l’altro marcatore dell’andata che ha regalato la rete della vittoria al suo Napoli.

Non un periodo fortunato per il nigeriano dunque, che tra l’altro ha smarrito in Nigeria la sua maschera protettiva che lo stesso aveva definito portafortuna. Una notizia che ha creato grande clamore in Italia. Ma i guai potrebbero non essere finiti qui per Osimhen e il Napoli. Arrivano novità decisive sui tempi di recupero.

Osimhen e la Champions: c’è un rischio concreto

Serieanews.com riporta novità sull’infortunio di Victor Osimhen. Per l’attaccante del Napoli potrebbero essere necessari tra i 15 e i 20 giorni di recupero. Ciò si traduce col fatto che salterà con tutta probabilità anche la seguente gara di campionato contro il Lecce, e anche l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan a San Siro. Più facile che recuperi completamente per il ritorno della doppia sfida, e quindi per il match del 18 aprile che si disputerà allo Stadio Maradona.

Spalletti perde dunque per un pò di giorni uno dei suoi uomini copertina, attualmente artefice di 25 gol in stagione.