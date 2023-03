Rafa Leao, c’è una clamorosa ipotesi secondo Di Marzio: rinnovo sì, ma…

L’indiscrezione di Gianluca Di Marzio riguardo il futuro di Rafael Leao. Novità sul rinnovo con il Milan, ma non soltanto.

La situazione più intricata e delicata in casa Milan di questi ultimi tempi riguarda sicuramente il futuro di Rafael Leao. Il gioiello più prezioso della rosa rossonera è sempre più incerto sul proprio destino professionale.

Ogni giorno spuntano novità ed indiscrezioni su Leao e su ciò che vorrà fare ‘da grande’. Il portoghese ha un contratto con il Milan, neanche così ricco a livello di ingaggio, che scadrà a giugno 2024.

Una spada di Damocle per il Milan, che deve cercare di trovare una soluzione. L’intenzione di Paolo Maldini è ovviamente quella di prolungare il contratto, con tanto di adeguamento economico a Leao. Ma non è una sfida semplice, viste le alte richieste degli agenti e le tentazioni che arrivano dall’estero.

Di Marzio ottimista sul futuro di Leao: “Possibilità concreta”

Tante come detto le indiscrezioni e le ipotesi che spuntano quotidianamente su Rafa Leao e sulle sue decisioni future. Ma ciò che sorprende maggiormente è l’ottimismo mostrato da uno dei maggiori esperti di calciomercato in Italia.

Ovvero Gianluca Di Marzio, cronista e volto di Sky Sport, vero e proprio guru delle trattative di mercato. Il giornalista ha parlato di una soluzione concreta che potrebbe agevolare il Milan e dare più tempo ai rossoneri per blindare a lungo Leao.

“Sul fronte Leao possiamo confermare come ci sia la possibilità concreta di un rinnovo annuale, fino al 2025. La sua attuale scadenza è fissata al 2024. Una mossa per riaffrontare la questione con calma, più avanti, senza arrivare ad uno scontro. Poi magari il Milan riesce a blindarlo per 3-4 anni, ma questa opzione è da tenere in considerazione”.

Una buona soluzione in teoria per il Milan, che in questo modo allontanerebbe lo spettro di una cessione obbligatoria e forzata di Leao già nella prossima sessione estiva. Inoltre avrebbe almeno un altro anno per cercare di convincere il portoghese a legarsi a lungo termine al club di via Aldo Rossi.

Di Marzio già in passato aveva dato indicazioni ottimistiche sul rinnovo del numero 17. Il noto volto di Sky si era espresso in maniera piuttosto chiara, parlando di ottime percentuali per la firma dell’attaccante visto il rilancio interessante di Maldini sul fronte contrattuale.

Leao e la multa da versare allo Sporting Lisbona

Uno dei problemi sul fronte Leao, che ha creato spaccatura tra il Milan ed i suoi agenti, è la multa inflitta dal Tas di Losanna al calciatore per il trasferimento illecito del 2018, dallo Sporting Lisbona al Lille.

Una situazione in cui il Milan non c’entra affatto, ma Mendes ha fatto capire che il club avrebbe dovuto alzare la posta e aumentare l’offerta per contribuire al pagamento della sanzione di Leao. Un altro ricatto a cui Maldini e Massara non vogliono sottostare affatto.

L’idea di Mendes è dunque quella di ottenere un ingaggio ben più altro altrove, magari in Premier League, che agevolerebbe il pagamento della sanzione in favore dello Sporting.