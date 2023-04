Bonaventura come Daniel Maldini: l’ex Milan segna e l’Inter perde ancora

L’ex centrocampista rossonero decide la sfida di San Siro e regala un bell’assist al Milan, che domani ha l’occasione per il sorpasso

E’ cominciata oggi la 28esima giornata del campionato di Serie A e la corsa Champions riprende dopo la sosta delle nazionali. Da adesso partono i due mesi decisivi per il rush finale, con l’obiettivo di entrare tra le prime quattro e garantirsi il tesoretto.

Gli introiti garantiti dall’accesso alla prossima edizione della competizione europea principale sono ambiti da tutti e quindi ci sarà da sudare. La prima squadra del gruppo a scendere in campo è stata l’Atalanta, che si è imposta per 1-3 sul campo della Cremonese. I bergamaschi hanno centrato la seconda vittoria di fila e hanno agganciato momentaneamente il Milan al quarto posto con 48 punti.

Alle ore 18 invece si è giocata invece un’altra sfida clou, ovvero quella fra Inter e Fiorentina. I nerazzurri, sono a quota 50 ma erano reduci dal ko di San Siro contro la Juventus e avevano perso il secondo posto, soffiatogli dalla Lazio. La squadra nerazzurra aveva bisogno di un successo per tornare avanti e per tenere distanti tutte le inseguitrici, compreso proprio il il Milan, che domani impegnato al Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Ora il Milan ha la chance per il sorpasso: la classifica aggiornata

L’Inter non ce l’ha fatta e ha perso nuovamente. Il risultato finale ha detto 0-1 in favore della formazione toscana, che ha centrato la quinta vittoria di fila, rifilando un’altra sconfitta agli uomini di Simone Inzaghi.

Al minuto 53 ci ha pensato proprio un ex rossonero a punire il Biscione. Giacomo Bonaventura ha approfittato di un rimbalzo strano in area di rigore e ha insaccato con un’incornata da distanza ravvicinata, portando in vantaggio i gigliati. Un bel regalo da parte del centrocampista classe ’89 alla sua ex squadra, con la quale ha militato dal 2014 al 2020, quindi per ben sei stagioni.

Un assist davvero prezioso che permette al Diavolo di avere la chance per sorpassare i cugini in classifica domani sera, anche se ovviamente non sarà facile prendere i tre punti per la squadra di Stefano Pioli. Terza sconfitta di fila quindi per l’Inter, che ora sarà impegnato in coppa Italia, ma che nel frattempo rischia di complicare non poco la corsa Champions. Ecco la classifica aggiornata:

1 Napoli 71

2 Lazio 52

3 Inter 50

4 Milan 48

5 Atalanta 48

6 Roma 47