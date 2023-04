LIVE – Napoli-Milan, la conferenza stampa di Pioli

La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Napoli-Milan. Segui con MilanLive.it tutte le dichiarazioni del mister rossonero. Start alle 14.00

Manca pochissimo al ritorno in campo del Milan. I rossoneri sono attesi dal Napoli al Maradona domani sera alle ore 20.45. Un match dalla grande valenza soprattutto per il Diavolo, che ha enorme necessità di punti per centrare l’obiettivo quarto posto in vista del finale di stagione. Stefano Pioli ha parlato come di consueto nella conferenza stampa alla vigilia del big match.

Tutte le dichiarazioni del mister riportate da MilanLive.it di seguito. Segui in diretta la conferenza del mister rossonero.

La conferenza di Pioli

Napoli favorito: “Io credo di allenare un gruppo responsabile e coeso. I miei ragazzi sono consapevoli dei loro valori, e non mai ascoltato cosa si dice all’esterno. Abbiamo fatto molto meglio in Champions League, meno in Campionato. Ma abbiamo il tempo per riscattarci. Per domani sceglierò i giocatori che ritengo pronti e più adatti”.

Sosta positiva o negativa: “Io avrei voluto giocare il girono dopo Udine. La sosta l’abbiamo vissuta al meglio con chi era qui. Ci dispiace per i due infortuni che ci ha restituito la sosta. Ma la squadra sta bene, sta bene davvero”.

Ruoli e l’importanza di Leao: “Leao è l’unico giocatore del Milan che può andare dove vuole. Basta che non vada sotto la palla”.

Servono altri Ibra al Milan: “Voi sapete che sono il primo fan di Zlatan, ma è riduttivo dire che la nostra crescita dipenda da lui. I miei ragazzi sono cresciuti per tantissimi motivi, e le esperienze negative sono quelle che più ci hanno aiutato a crescere. La mia squadra può farcela anche senza Ibrahimovic”.

L’importanza di tutta la rosa in vista del finale: “Si serviranno tutti, ma credo che sarà un discorso che varrà solo per quella settimana lì, della Champions. Poi sono sicuro che avremo il tempo di recuperare e di pensare partita per partita”.

Cosa significa giocare la Champions a San Siro: “Andare a giocare a San Siro la Champions è sempre una festa. Da delle emozioni fantastiche. Intanto pensiamo alla partita del Maradona di domani. Poi ci penseremo”.

Sinner vs Alcaraz, il Milan deve fare come il tennista italiano contro il Napoli: “Ho visto la partita. Sinner ha messo in campo tutto il necessario per far bene. La mia squadra non ha dimenticato come si affrontano certi tipi di partire, nonostante le difficoltà e le voci dall’esterno. I miei ragazzi sanno come interpretare questo tipo di gare”.

Vranckx: “I giocatori che non giocano non devono fare bene, ma devono fare meglio. Vranckx sta facendo di tutto per farmi cambiare idea, come altri suoi compagni. Ma poi faccio le scelte in base a ciò he vedo”.

Le domande da Twitch

Come ha visto i ragazzi tornati dalle Nazionali: “Sono stati bene. Tutti hanno svolto gli allenamenti da giovedì’ in gruppo. Dispiace per Pierre e Ibrahimovic, ma li aspetteremo”.