Marco Nasti, nuovo messaggio al Milan: ancora decisivo con il Cosenza (VIDEO)

Molto probabilmente l’anno prossimo il Milan cambierà tante cose in attacco. In estate ci si aspetta qualcosa sul mercato dalla società rossonera, già attenta monitorare diversi profili per un’eventuale operazione in entrata nel reparto offensivo.

Il tempo in rossoneri di Zlatan Ibrahimovic sembra davvero finito e questa sarà con quasi ogni probabilità sua ultima stagione a Milanello. Olivier Giroud è vicino al riscatto, ma anche il francese va per i 37 anni e non si può pensare di affidare il peso dell’attacco a lui per l’intera stagione. Divock Origi non ha convinto in questa sua prima stagione ma forse potrebbe rimanere e avere un’altra chance.

Ad ogni modo Maldini e Massara tengono d’occhio ogni soluzione per l’attacco, e non possono non tenere d’occhio anche i giovani di proprietà che al momento sono in prestito e stanno facendo bene. Non ci riferiamo soltanto a Lorenzo Colombo, che sta ben figurando con la maglia del Lecce alla prima stagione in A, ma anche al giovanissimo Marco Nasti.

Il giovane bomber decide Cosenza-Pisa con il suo stacco di testa

Il classe 2003 ha giocato in Primavera fino allo scorso anno e quest’anno ha esordito tra i professionisti in Serie B con il Cosenza. Dopo alcuni mesi di ambientamento, l’attaccante si è sbloccato e ieri ha messo a segno il suo quarto gol in campionato.

Nasti ha deciso la sfida del Marulla contro il Pisa grazie a un bellissimo gol realizzato a fine primo tempo. Il diciannovenne ha raccolto un cross dalla sinistra di Marras e ha infilato in rete con una bella incornata di testa. Pregevole lo stacco e la potenza del colpo di testa, che è valso altri tre punti alla formazione calabrese, preziosissimi in chiave salvezza.

Il centravanti ci ha preso gusto a segnare gol pesanti perché solo qualche settimana fa aveva deciso il derby con la Reggina con una doppietta in extremis. E’ la prova di una grande crescita di questo ragazzo, sul quale il Milan punta forte. Già nelle giovanili il piccolo bomber prometteva bene (19 gol in 44 presenze totali) e si inoltre fatto notare recentemente anche con l’Italia Under 19. Il Milan osserva e non perde d’occhio il suo bomber del futuro.