Milan, l’offerta è bassa: Pioli perde il suo pupillo

Milan, Stefano Pioli rischia di dire addio al suo fedelissimo. L’allenatore lo stima molto ma l’offerta è troppo bassa

Mentre sul campo Pioli è concentrato sull’importantissima sfida che vedrà i rossoneri affrontare il Napoli, fuori dal campo il Milan sta già progettando la prossima stagione e quella che sarà la rosa da consegnare al tecnico il prossimo Settembre

Maldini e Massara stanno già pensando al Milan del futuro. Per farlo, ovviamente, il primo passo è valutare i giocatori attualmente in rosa e capire quale di questi potrà fare parte anche l’anno prossimo della formazione rossonera. In squadra ci sono diverse situazioni spinose. In primis i rinnovi (Leao su tutti) del quale la società si sta occupando, ma non solo.

Resta infatti anche da valutare il futuro di Brahim Diaz. Il numero dieci rossonero è al suo secondo anno a Milano. Il cartellino del giocatore però continua ad essere di proprietà del Real Madrid, che per tre anni ne ha concesso il prestito (prima annuale, poi biennale. Adesso, però, è arrivato il momento della resa dei conti. Si dovrà decidere se Diaz resterà a Milano una volta per tutte, oppure se farà rientro a Madrid per poi verosimilmente spostarsi verso altri lidi.

Brahim Diaz, il Milan si scontra con le esigenze del Real Madrid

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’interesse di Brahim Diaz e del Milan sarebbe quello di proseguire il loro percorso insieme. I rossoneri avrebbero tutte le intenzioni di tenere il giocatore, questa volta acquistandolo in via definitiva. Il diez rossonero per parte sua avrebbe già dato la sua disponibilità a restare a Milano. E’ molto legato ai colori rossoneri e non ha mai nascosto di avere il Milan in cima alle sue preferenze.

Il Milan deve però fare i conti con quelle che sono le esigenze economiche del Real. I blancos non intendono ovviamente concedere ulteriori prestiti ma puntano a cedere il giocatore in via definitiva. Il Milan sarebbe pronto ad arrivare ad un’offerta di 15-20 milioni, che potrebbe essere abbastanza per far rimanere il giocatore a Milano. Qualora però gli spagnoli trovassero un altro compratore disposto a mettere sul piatto i 25-30 milioni che vorrebbe incassare il Real una permanenza sarebbe particolarmente difficile. La situazione sul futuro di Brahim Diaz continua ad essere piuttosto intricata.

Il giocatore viene da un’annata in chiaroscuro. In 31 partite giocate tra campionato e coppe (per un totale di 1776 minuti) ha messo a segno 5 gol e 2 assist. Non male, anche se al giocatore è sempre stato richiesto di più. Pioli però continua a puntare forte su di lui, e proprio per questo il Milan sta facendo il possibile per trattenere il giocatore. Vedremo se i rossoneri riusciranno ad abbattere le richieste economiche del Real, che puntano a monetizzare bene la cessione del giocatore.