Milan, soluzione a sorpresa di Pioli: nuova trequarti a Napoli

Il tecnico rossoneri ha in mente di fare una scelta inusuale sulla trequarti contro i partenopei, ma non i tratta di una novità assoluta

Ci stiamo avvicinando sempre di più al primo dei tre atti che vedranno di fronte il Napoli e il Milan in questo mese di aprile. Domenica sera infatti i rossoneri sono attesi al Diego Armando Maradona per la 28esima giornata di Serie A.

Per la squadra di Stefano Pioli si tratta di un match importantissimo perché entrare tra le prime quattro in campionato è ancora l’obiettivo principale della stagione. La società ha bisogno tesoretto Champions per avere un budget maggiore la prossima estate e per fronteggiare anche con più serenità la questione rinnovi. Per questo anche la gara di domenica è fondamentale e l’annuncio dell’assenza di Victor Osimhen è di certo una notizia incoraggiante.

Il Napoli sarà quindi privo del suo bomber e avrà un’arma in meno per far male al Diavolo. Anche il Milan però ha le sue assenze perché si sono fermati Pierre Kalulu e Zlatan Ibrahimovic. L’assenza del difensore francese ha convinto mister Pioli a tornare alla difesa a quattro, con Simone Kjaer che in questo momento è avanti su Malik Thiaw per affiancare Tomori. Il danese tornerebbe quindi titolare dopo oltre un mese e mezzo in rossonero.

La mossa di Pioli: Krunic al centro e Diaz a destra

La modifica più interessante però Pioli la sta pensando sulla trequarti. Come riporta Sky Sport, il tecnico emiliano ha in mente di modificare qualche posizione al fine di dare un po’ più di equilibrio.

Con il ritorno al 4-2-3-1 saranno tre i trequartisti da schierare. Sulla sinistra il punto fermò è ovviamente Rafael Leao, mentre c’è qualche dubbio in più al centro e sulla destra. L’allenatore starebbe puntando su Rade Krunic in zona centrale, per spostare Brahim Diaz sulla fascia destra. Il bosniaco può tornare infatti molto utile per andare a bloccare l’impostazione di Lobotka in regia, che rappresenta uno dei pericoli maggiori.

L’ex Real Madrid invece sarà più libero da compiti difensivi ma comunque chiamato ad aiutare Calabria. Precisiamo che non si tratta di una novità assoluta perché questa soluzione è stata già messa in atto in occasione della partita contro la Juventus, che il Diavolo vinse per 2-0. Nel secondo tempo si puntò su questo assetto, con lo spagnolo che segnò anche la rete del raddoppio. Davanti ovviamente ci sarà il solito Olivier Giroud, anche perché Ibrahimovic si è fermato nuovamente a causa di un problema muscolare dopo le partite in nazionale.

La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All.: Pioli