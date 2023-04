Mourinho sfida il Milan: duello per un parametro zero

José Mourinho e la Roma vogliono anticipare la concorrenza del Milan per il calciatore, che si svincolerà a fine campionato.

Mai come quest’anno forse, il mercato dei parametri zero potrebbe diventare una vera e propria fonte a cui attingere per tanti club internazionali.

Sono numerosi infatti i giocatori di ottimo livello attualmente in scadenza di contratto a giugno 2023. Calciatori di esperienza e anche dal nome altisonante, giovani talenti e discreti gregari.

Non è un caso che il Milan avrebbe già messo nel mirino alcuni di questi elementi, cercando le migliori occasioni tra i futuri svincolati. L’ultima news però è che un difensore, già seguito da tempo da Paolo Maldini, sarebbe stato individuato come rinforzo ideale anche da una rivale.

La Roma si unisce alla corsa per il francese Ndicka

Tra i futuri parametri zero d’Europa spunta infatti un centrale difensivo di ottimo spessore. Parliamo di Evan Ndicka, classe ’99 di nazionalità francese ma con passaporto del Camerun. Parigino doc, gioca attualmente nell’Eintracht Francoforte, club di Bundesliga che lo ha valorizzato in questi anni.

Ndicka da tempo ha deciso di non rinnovare il contratto con la sua attuale società, cercando nuove avventure altrove, possibilmente più prestigiose. Il Milan ha messo gli occhi sul 23enne da tempo, ma come riferito dal Mundo Deportivo anche José Mourinho è un grande estimatore del difensore.

Lo Special One avrebbe chiesto alla Roma di ingaggiare Ndicka a costo zero per la prossima stagione. Il suo nome è in cima alla lista dei desideri giallorossi per rinforzare la difesa, reparto che Mourinho vuole a tutti i costi migliorare visti alcuni flop stagionali.

Mourinho dunque sfida Pioli nella corsa a questo difensore mancino, che è abile a giocare sia come stopper puro, sia come terzino sinistro viste le capacità atletiche non di poco conto.

Non solo le italiane: pare che da tempo sulle tracce di Ndicka vi sia anche una big europea come il Barcellona, che si è interessato alla sua situazione contrattuale e potrebbe avere maggiore appeal rispetto a rossoneri e giallorossi.

Roma maestra di colpi a parametro zero

Il Milan deve dunque guardarsi dalla Roma, che visti i problemi finanziari e i paletti del Fair Play Finanziario ha scelto di recente di puntare molto sul mercato dei parametri zero per risparmiare sui cartellini.

L’esempio arriva dallo scorso anno: Tiago Pinto e Mourinho si sono assicurati diversi elementi di spessore a costo zero, a partire da Paulo Dybala che si era svincolato dalla Juventus. Oltre lui anche gente del calibro di Belotti, Matic, Solbakken e Svilar. Il prossimo potrebbe essere Ndicka.