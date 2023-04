Napoli senza Osimhen: i precedenti non sorridono al Milan

Il Napoli non avrà Victor Osimhen per la sfida di domani contro il Milan. Ma a sorpresa i precedenti non sono così sfavorevoli.

Una cosa è certa: domani sera, in vista di Napoli-Milan di campionato, gli azzurri faranno a meno di Victor Osimhen. L’attaccante è tornato dagli impegni con la sua Nigeria con un serio problema muscolare.

Lesione distrattiva all’adduttore per Osimhen, infortunio che di solito costringe i calciatori a restare almeno 20 giorni ai box, senza poter scendere in campo per questo lasso di tempo vista la zona delicata del muscolo.

Osimhen è dunque a rischio anche per l’andata dei quarti di finale di Champions League, che sempre contro il Milan si giocheranno a San Siro il 12 aprile prossimo.

Il Milan è una sorta di kryptonite per Osimhen. Il numero 9 del Napoli ha già saltato infatti la sfida di andata in campionato per un infortunio al bicipite femorale. Ora resterà ai box nuovamente.

Napoli, l’incredibile media punti senza Osimhen

Impressionante la stagione che sta giocando Victor Osimhen in termini di numeri. L’attaccante classe ’98 è capocannoniere della Serie A, con ben 21 reti realizzate in 23 partite giocate. Benissimo anche in Champions, visto che sono 4 i gol messi a segno dal nigeriano su 5 presenze.

Ma il vero paradosso è che il Napoli senza Osimhen va addirittura…meglio! Infatti nelle partite in cui l’attaccante ex Lille non ha potuto giocare, per infortuni o problemi vari, la squadra di Spalletti ha sempre vinto.

Sette le gare saltate in stagione finora da Osimhen tra campionato e coppe, e sette sono state le vittorie ottenute dal Napoli, con addirittura 19 reti realizzate. Basti pensare che senza il proprio attaccante, gli azzurri hanno segnato 6 gol all’Ajax e 3 ai Rangers nel girone di Champions.

Lo stesso vale per Milan-Napoli 1-2, gara d’andata in campionato che ha visto gli uomini di Spalletti vincere a San Siro, grazie ai sigilli di Politano e Simeone. Proprio il Cholito sarà l’uomo destinato a sostituire Osimhen domani sera ed il suddetto precedente non farà comunque dormire sonni tranquilli ai difensori del Milan.

Dunque domani sera al ‘Maradona’ il Napoli non avrà la propria punta di diamante, ma in passato la capolista ha dimostrato di saper segnare ed essere incisiva anche senza Osimhen. Come detto il ruolo di prima punta sarà affidato a Giovanni Simeone, con il trio formato da Politano, Zielinski e Kvaratskhelia ad agire alle sue spalle.