Pioli su Vranckx: “Sta facendo di tutto, ma…”

Stefano Pioli ha rilasciato interessanti dichiarazioni su Aster Vranckx in conferenza stampa. Il tecnico ha spiegato cosa deve fare il giocatore per conquistarsi la fiducia

Il Milan tornerà domenica sera in campo in un big match che fa accapponare la pelle. Ci sarà il Napoli a far da rivale, tra le mura amiche dello Stadio Maradona. Una sfida di fuoco che fa da preambolo alle altre due di Champions League contro i partenopei. Ma il Diavolo si gioca tanto già nella gara di campionato, dato che è a caccia di punti importantissimi in ottica obiettivo quarto posto.

Sarà un finale bollente di stagione, e si presuppone che Stefano Pioli abbia bisogno di tutti i suoi giocatori per concludere la stagione con qualche soddisfazione in pugno. Sin ad oggi abbiamo visto che però i nuovi acquisti hanno inciso poco, se non pochissimo. Il mercato estivo non ha portato i frutti sperati, e adesso le incognite sono enormi. Da Aster Vranckx a Charles De Ketelaere, per passare a Sergino Dest, ci si aspettava sicuramente di più. Soltanto il classe 2001 Malick Thiaw è riuscito ad entrare nelle grazie di Stefano Pioli.

Per molti, l’errore è proprio del tecnico che non ha avuto il coraggio di buttare nella mischia con continuità i nuovi arrivati. Su Vranckx ad esempio le aspettative erano molto alte, dato che nelle prime apparizioni del 2022 aveva fatto vedere buone cose. Perchè è finito ai mirgini?

Vranckx, crollo inaspettato: colpa di Pioli?

Aster Vranckx è uno di quei talenti della metà campo con margini di crescita molto ampi. Lo si vede da come si muove sul campo e da come tocca la palla. Non gli manca visione di gioco, capacità di pressione sull’avversario e quella prerogativa propositiva. Nel 2023 però qualcosa non è andato nel verso giusto per il giocatore belga. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Roma a gennaio, Aster ha perso spazio nelle gerarchie di Pioli. Qualche errore in quella gara l’ha commesso, ma così tanto da perdere la fiducia?

Non è un caso che in partite successive l’allenatore rossonero gli abbia addirittura preferito Tiemouè Bakayoko nei cambi a gara in corso. Eppure, le speranze di aver scovato un mediano dalle enormi qualità c’erano. Una sorta di dopo-Kessie che poteva fare al caso del Milan. A fine stagione bisognerà tirare le somme: riscattarlo o meno dal Wolfsburg, ma se continuerà a non giocare su cosa si baseranno le valutazioni?

Pioli: “Vranckx è un giovane forte”

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, ha spiegato come si sta comportando Vranckx, e come lo vede in vista del finale di stagione. Manca ancora qualcosa per conquistarsi la scena. Queste le parole del mister sul suo centrocampista:

“Aster sta crescendo, ed è un giovane molto forte. E’ chiaro che poi devo fare delle scelte. In mezzo al campo siamo in tanti! Lui è un giocatore che sta facendo bene in tutti gli allenamenti così come altri suoi compagni, ma i giocatori che non giocano spesso non devono fare bene, ma devono fare meglio. Vranckx sta facendo di tutto per farmi cambiare idea, come altri suoi compagni. Ma poi faccio le scelte in base a ciò he vedo”.