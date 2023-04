Preferisce il Manchester United al Milan: l’attaccante spiazza Maldini

Il Milan cerca rinforzi in attacco in vista della prossima stagione, ma l’attaccante nel mirino della dirigenza “snobba” i rossoneri e preferisce il Manchester United.

L’attacco rossonero è l’osservato speciale in vista della prossima stagione. Tolto Giroud, che sembra destinato a proseguire la sua avventura in rossonero, sugli altri attaccanti attualmente a disposizione di Stefano Pioli è presente un grande dilemma sul loro futuro. Da Ibrahimovic a Rebic, passando per Origi: tutti potrebbero lasciare il Milan. E che dire di Leao, alle prese con un complicatissimo rinnovo?

Normale, dunque, che in caso di partenze più o meno eccellenti il Milan stia valutando una volta rosa di potenziali candidati che potrebbero vestire la maglia rossonera. Se è vero che il mercato si costruisce in estate, è proprio adesso, in primavera, che le trattative vengono abbozzate tra timidi sondaggi e silenziosi colloqui sottobanco.

La politica di Maldini e Massara è quella ormai sposata dal club, che deve avere un occhio particolarmente attento al bilancio. Investimenti su giovani con il potenziale di diventare futuri top player e di potere giocare in una grande squadra come il Milan. Non è una sorpresa dunque che i rossoneri abbiano un occhio di riguardo ai giovani del campionato italiano.

Højlund “stronca” il Milan, diavoli si…ma inglesi!

Tra gli attaccanti che più di ogni altro hanno attirato l’attenzione dei grandi club europei c’è sicuramente Rasmus Højlund. In 25 partite disputate il ventenne danese ha messo a segno 8 gol e 2 assist. Non male per la prima stagione con la maglia dell’Atalanta. Colpi che inevitabilmente hanno fatto drizzare le antenne dei grandi club, pronti a dargli l’assalto.

L’Atalanta però si sa è una bottega piuttosto cara. I nerazzurri sono piuttosto restii a separarsi dai propri gioielli facilmente. E infatti per l’attaccante danese chiedono un minimo di 50 milioni di euro. Non male per un quasi esordiente, da molti già considerato il prossimo Haaland. Intanto, il giocatore sembra avere le idee chiare.

Tra le squadre che hanno inserito il suo nome nel taccuino c’è anche il Milan. Maldini e Massara sono grandi estimatori del giocatore e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Il giocatore però ha un sogno: quello di giocare per il Manchester United. “Sono tifoso sin da bambino, sarebbe importantissimo giocare li”.

Quel che è certo è che l’attaccante sarà uno dei grandi nomi che infiammeranno il prossimo calciomercato. L’addio all’Atalanta non è certamente da escludere, con molti club all’estero e in Italia che corteggiano il giocatore. E i bergamaschi già si sfregano le mani al pensiero dell’incredibile plusvalenza. Alle porte c’è un’asta che rischia di portare ai nerazzurri la più grande cifra mai ottenuta dal club con una cessione. Il Milan, nella corsa, parte decisamente svantaggiato: il danese sembra già guardare altrove.