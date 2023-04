Ritorno di fiamma: 25 milioni per il dopo Brahim Diaz

Il Milan sta valutando seriamente un nuovo colpo sulla trequarti, che in realtà riguarda un calciatore già seguito in passato.

Tante le manovre che il Milan metterà in atto in estate per migliorare la propria rosa. Il mercato rossonero vivrà di molte situazioni, vista l’esigenza di cambiare e migliorare nei vari reparti.

Un grosso cruccio riguarderà la trequarti. Infatti il Milan è ancora incerto sul da farsi con Brahim Diaz. L’attuale numero 10 spagnolo, di proprietà Real Madrid, è in bilico ad oggi se tornare alla casa madre oppure se sarà riscattato dai rossoneri.

Un’operazione difficile e sicuramente non dai costi contenuti, visto che il Real non intende fare per ora sconti al Milan. Per questo motivo Maldini e Massara devono cominciare a guardarsi attorno e reperire un nuovo fantasista, in attesa sempre dell’esplosione di Charles De Ketelaere.

Milan, l’idea Zaniolo è ancora viva: c’è anche la Juventus

Una possibile tentazione è stata rinverdita oggi dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il noto quotidiano sportivo, sarebbe ancora viva l’ipotesi di un ritorno in Italia immediato per Nicolò Zaniolo.

Il fantasista ex Roma è attualmente al Galatasaray, in Turchia, e di recente ha ammesso di trovarsi molto bene ad Istanbul. Ma una chiamata da una big di Serie A in estate potrebbe tranquillamente riportarlo in Italia, visto che il calcio turco resta sempre inferiore rispetto ad altri tornei continentali.

La Juventus ad esempio ci starebbe pensando. I bianconeri sono da sempre attratti dalle qualità di Zaniolo e avrebbero messo nel mirino l’ex romanista. L’operazione può andare a buon fine a 25-30 milioni di euro, che garantirebbero una plusvalenza al Galatasaray che ha speso solo 15 milioni più bonus per strapparlo alla Roma.

Oltre alla Juve c’è però anche il Milan sul classe ’99 in cerca di rilancio. La squadra di Pioli è stata l’unica italiana ad aver fatto un tentativo per Zaniolo a gennaio, prima del trasferimento in Turchia. Paolo Maldini è un enorme estimatore del talento di Massa, che come sostituto di Brahim Diaz potrebbe risultare perfetto, vista la capacità di giocare sia largo a destra che in posizione più offensiva.

Le parole di Zaniolo suggeriscono un ritorno in Italia

Lo stesso Zaniolo, che si dice in buona condizione e mentalmente in forma a Istanbul, ha fatto intendere di sperare in un ritorno in Italia anche a breve.

Queste le sue recenti dichiarazioni in tal senso: “Cominciamo subito col mercato? Guardi, il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo”.

Un piccolo assist a club come Milan o Juventus, che in estate potrebbero realmente bussare alla porta del Galatasaray per regalarsi uno dei talenti italiani di maggior qualità, anche se con un carattere non proprio quieto.