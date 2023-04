Dal Liverpool al Milan, come Origi: altro colpo a zero

Il Milan tenta un altro colpo a parametro zero direttamente da Liverpool. Dopo Origi ecco l’altra occasione per i rossoneri.

Il mercato dei parametri zero può certamente nascondere ottime sorprese ed occasioni intriganti per moltissimi club internazionali. Non a caso sono sempre maggiori gli affari che si compiono con calciatori svincolati.

Il Milan già lo scorso anno ha provato ad attingere a questo tipo di affari. Paolo Maldini ha scelto di puntare su Divock Origi, attaccante belga in scadenza di contratto con il Liverpool per garantire un’alternativa a Giroud.

A prescindere dal rendimento e dai problemi muscolari di Origi, il Milan è stato rapido e molto sicuro di virare su questo svincolato di lusso. E pare che anche a luglio prossimo Maldini possa tentare il bis, sempre riguardo un elemento in uscita per scadenza di contratto da Liverpool.

Naby Keita si svincola: anche il Milan in corsa per il centrocampista

Non è considerato un intoccabile della rosa di Jurgen Klopp, tanto da aver disputato solo 8 gare in Premier League quest’anno. Stiamo parlando di Naby Keita, centrocampista guineano del Liverpool.

Un’alternativa di lusso per i Reds. Basti pensare che la squadra inglese spese nel 2018 ben 60 milioni di euro per ingaggiarlo dal Lipsia, come colpaccio per rinforzare il proprio centrocampo dopo gli exploit di Keita in Germania.

Le promesse però non sono state rispettate, un po’ per i diversi infortuni subiti da Keita, un po’ per altre scelte tecniche effettuate da Klopp in mezzo al campo. Oggi il guineano classe ’95 è a pochi mesi dall’addio al Liverpool, per scadenza di contratto.

Diverse società italiane sono sulle sue tracce. Tra cui il Milan, che intuisce l’affare a costo zero e proverà a replicare il colpo fatto con Origi un anno fa. Possibili prossimi dialoghi con gli agenti di Keita per cercare di sondare la sua disponibilità a vestire il rossonero dal 2023-2024.

Oltre al Milan però occhio anche a Inter e Napoli, che potrebbero inserirsi nella corsa a questo svincolato di lusso.

Dalle stelle alle stalle: l’esperienza flop di Keita a Liverpool

Come detto Naby Keita è stato un vero e proprio astro nascente del calcio africano. Scovato dai francesi dell’Istres, eploso a Salisburgo e lanciato ad alti livelli dal Lipsia, come centrocampista tuttofare, dotato sia di fisico prorompente che di ottima qualità tecnica.

Il problema è che dopo il trasferimento record al Liverpool, Keita ha cominciato a soffrire di qualsiasi tipo di infortunio. In particolare strappi muscolari alla coscia e problemi ai legamenti del ginocchio. Senza dimenticare le gare saltate per Covid o per angina.

Non è un caso che Keita, dopo la prima stagione con 25 presenze in Premier League, abbia ampiamente calato il numero di gettoni con il Liverpool. Nel 2020-2021 è sceso in campo solo dieci volte, martoriato dai problemi fisici.