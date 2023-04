Disastro Serie A: bruciati 200 milioni, il Milan ‘virtuoso’ è sesto

La tabella con i compensi destinati agli agenti nel 2022. Il Milan è tra i top team quello che spende meno. Ecco la situazione dei club

Con l’arrivo delle proprietà americane la politica del Milan è decisamente cambiata. Una politica, quella adottata anche sul mercato, che ha permesso ai rossoneri di conquistare lo Scudetto la passata stagione.

Il Diavolo, ormai, da qualche anno ha intrapreso una strada diversa. Una strada virtuosa che porterà alla parità di bilancio a brevissimo, verosimilmente entro i prossimi due esercizi.

Come è noto, il Milan ha investito tanto all’estero e soprattutto sui giovani, avendo la pazienza di attenderli. Il club rossonero, con Paolo Maldini e Frederic Massara al comando dell’area sportiva, nell’ultimo periodo sono stati bravi a blindare tutti quei giocatori che sono stati protagonisti dello Scudetto e che sono delle pedine fondamentali dello scacchiere di Stefano Pioli.

All’appello, dopo il rinnovo di Olivier Giroud, per il quale manca solo l’annuncio ufficiale, manca Rafael Leao.

Testa alta e rinunce importanti

E’ vero però che negli ultimi anni, il Milan, rimanendo coerente con le proprie idee e decidendo di non andare oltre certi parametri ha perso calciatori importanti, come Hakan Calhanoglu, Gianluigi Donnarumma e Franck Kessie. Giocatori andati via a zero per le alte richieste per i loro stipendi ma anche certamente per le commissioni ai loro procuratori.

La fuoriuscita del denaro dal sistema calcio, con il pagamento agli agenti, resta un problema importante, al quale non si è ancora posto rimedio.

Dalla classifica dei compensi dei club di Serie A ai procuratori nel corso del 2022 si è evince come il Milan, tra i top team, sia quello che versa meno soldi nelle loro casse.

Ecco quanto costano gli agenti alla Serie A

Il Milan – come si può vedere nella tabella – ha corrisposto agli agenti, nel corso del 2022, poco più di 12 milioni di euro. Una cifra che pone i rossoneri al sesto posto.

Come era facile prevedere, è la Juve la squadra che ha speso di più, ben oltre 51 milioni di euro. Seguono la Roma, con più di 21 milioni (facile pensare che l’arrivo di Dybala abbia influito particolarmente), l’Inter con 20 milioni, Fiorentina 13,5, Napoli 12,4 e appunto i rossoneri. La spesa totale, solo in Serie A, è davvero alta, più di 200 milioni di euro. Cifra, questa, che ricordiamo, di fatto esce dal sistema calcio.