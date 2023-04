“Haaland o Mbappe al Milan”: l’annuncio del presidente

Arrivano le dichiarazioni del presidente più vincente della storia del Milan. Si parla di Napoli-Milan, Pioli e del colpo in attacco che metterebbe a segno

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport del presidente che ha fatto la storia del Milan. Si è parlato un po’ di tutto a poche ore da Napoli-Milan. Una partita che metterà di fronte Kvaratskhelia e Rafael Leao.

“Sono due grandissimi giocatori che hanno caratteristiche diverse. Forse Kvaratskhelia è un giocatore più completo, però Leao è più “da Milan”, ha uno stile di gioco che nei momenti migliori mi ricorda i più grandi del nostro Milan“. A parlare è Silvio Berlusconi, che ha davvero pochi dubbi sul giocatore che avrebbe preso per il suo Milan.

Pioli e il Milan

Al numero uno, oggi del Monza, è stato chiesto di quanto sta succedendo alla squadra di Stefano Pioli, che dopo aver conquistato lo Scudetto, è letteralmente crollata, anche se in Champions League si può davvero sognare.

Il tecnico rossonero è stato spesso messo in discussione dalla critica, mai dal Milan. C’è d’altronde un contratto, importante, fino al 30 giugno 2025 che non lascia dubbi: “Devo fare una premessa: io sono sempre un tifoso del Milan e ovviamente guardo le vicende dei rossoneri con grande partecipazione. Ma sono anche l’ex-presidente del Milan e oggi il presidente di un’altra squadra di Serie A. Non sono dunque in condizione di dare consigli di questo genere, anche per rispetto dell’attuale proprietà. Posso solo dire che ho molta stima di Pioli e che quella del Milan è davvero una stagione strana, un po’ a fasi alterne. Il Milan ha giocato delle partite bellissime ma ha avuto cedimenti inspiegabili“.

Top allenatore – “Pioli ha dimostrato di essere un grande allenatore vincendo lo Scudetto ma non sta a me dare valutazioni di questo tipo. Mi limiterà a tifare Milan, con un po’ di sofferenza perché Napoli è davvero la mia ‘seconda città’“.

Grande sogno

L’intervista si chiude con il colpo da sogno. Un attaccante da San Siro per far impazzire tutti. Chiaramente se ce ne fosse la possibilità – “Haaland o Mbappe – afferma Berlusconi -, sono il presente e il futuro del calcio. Ma mi lasci terminare questa intervista con un “forza Milan”, che mi viene dal cuore“.