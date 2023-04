Highlights Napoli-Milan: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Napoli-Milan, la cronaca con gli highlights del match disputato al Maradona domenica 2 aprile per la 28.a giornata di Serie A

Tutto confermato nell’undici iniziale del Milan contro il Napoli capolista in campionato e privo dell’infortunato Osimhen, sostituito da Simeone al centro dell’attacco.

Primo tempo eccellente quello dei rossoneri ben messi in campo da Pioli con il ritorno al vecchio modulo. Attenti in marcatura ed efficaci nel fraseggio, il Milan imbriglia il Napoli e sblocca il punteggio al 17′ con il tocco sotto di Leao su Meret in uscita. Perfetto l’assist di un ispiratissimo Brahim Diaz.

Dopo aver sfiorato il gol in avvio con un tiro da fuori area, lo spagnolo, schierato da Pioli a destra insacca il raddoppio al 25′. Su un cross in area, Brahim controlla, supera Mario Rui e batte Meret da distanza ravvicinata grazie anche alla deviazione di Kim.

La reazione del Napoli si traduce in un forcing offensivo ben controllato da un Milan finalmente attento in difesa. L’unico pericolo per Maignan arriva nel finale di tempo da un tiro da fuori area di Zielinski respinto in angolo. Dopo quattro minuti di recupero, il primo tempo merita con il Milan meritatamente avanti 0-2.

Napoli-Milan, il secondo tempo

Il secondo tempo comincia con la prevedibile reazione del Napoli ma, alla stregua di quanto avvenuto nel finale della prima frazione, il Milan concede poco con Maignan che respinge addirittura con il volto un altro tiro di Zielinski.

Il forcing partenopeo lascia ampi spazi a disposizione del Milan e i rossoneri ne approfittano. Al 60′, Leao, ispiratissimo sulla fascia, penetra in area e con un fendente incrociato batte Meret e regala il terzo gol a un Milan pazzesco.

Il Napoli accusa il colpo e i rossoneri infieriscono nuovamente. Al 67′, Saelemaekers, subentrato si incunea con irrisoria facilità tra Rrhmani e Kim e solo davanti a Meret non lascia scampo al portiere partenopeo, superato per la quarta volta. Uno 0-4 clamoroso per il Milan che gela il Maradona con gli spettatori ammutoliti di fronte alla strapotere rossonero.

RAFAEL LEAO WHAT A GOAL 🥶 @RafaeLeao7 pic.twitter.com/nWjPSFxJMn — Best of Rafael Leão (@BestofLeao) April 2, 2023

Gli ultimi minuti di partita certificano ulteriormente la vittoria del miglior Milan della stagione che si piazza al terzo posto e supera l’Inter e la Roma ora indietro di un punto dai rossoneri. Se la premessa è quella di stasera, il Milan può e deve giocarsi le sue chance di qualificazione anche in Champions League con o senza Osimhen nel Napoli.