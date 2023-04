La Lazio vince a Monza e allunga: il Milan non può sbagliare, la classifica

I biancocelesti si impongono per 0-2 al Brianteo e tentano la fuga al secondo posto: stasera il Diavolo deve provare a controbattere

Dopo la sconfitta di ieri dell’Inter contro la Fiorentina, la ventottesima giornata di Serie A continua con le gare della domenica e si fa sempre più interessante, soprattutto per quanto riguarda la corsa per i primi quattro posti.

Ieri i nerazzurri sono incappati nella terza sconfitta di fila in campionato dopo quelle con Spezia e Juventus e sono rimasti fermi al terzo posto a quota 50 punti. L’Atalanta invece, dopo il successo per 1-3 sul campo della Cremonese ha riagganciato il treno sorpassando momentaneamente la Roma e balzando a 48 punti. In serata invece la Juventus ha battuto di misura il Verona a ora è a quota 44, vicina al gruppo nonostante la penalizzazione.

Non ha sbagliato nemmeno la Lazio oggi pomeriggio, uscendo vittoriosa dalla insidiosa trasferta dell’U-Power Stadium contro il Monza di Palladino. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno centrato un altro successo con lo 0-2 targato Pedro e Milinkovic-Savic, allungando la striscia positiva e lasciandosi in una piccola fuga al secondo posto. I biancocelesti infatti al momento sono saliti a 55, mettendo un divario importante sulle rivali.

Al Maradona gara cruciale per i rossoneri nella lotta Champions

Ora scendere in campo la Roma, chiamata a reagire dopo il ko nel derby. La squadra di José Mourinho ospita la Sampdoria all’Olimpico in un match sulla carta ampiamente alla portata, ma ricordiamo che i giallorossi hanno fuori mezza difesa per squalifica.

Tanta pressione quindi per il Milan, che stasera sarà impegnata al Maradona in casa della capolista Napoli per non perdere terreno importante in classifica. I rossoneri hanno 48 punti e in caso di sconfitta posso scivolare fuori dalla zona Champions, cosa che potrebbe accadere anche con un pari.

Se invece ai ragazzi di Stefano Pioli dovesse riuscire l’impresa contro i partenopei, la situazione di classifica sarebbe totalmente diversa. Espugnare il Maradona vorrebbe dire sorpassare i rivali dell’Inter e balzare in terza posizione con 51 punti, a prescindere dal risultato della Roma stasera. Di seguito la classifica aggiornata:

1 Napoli 71

2 Lazio 55

3 Inter 50

4 Milan 48

5 Atalanta 48

6 Roma 47

7 Juventus 44

8 Bologna 40

9 Fiorentina 40

10 Udinese 38

11 Torino 37

12 Sassuolo 36

13 Monza 34

14 Empoli 28

15 Salernitana 28

16 Lecce 27

17 Spezia 25

18 Verona 19

19 Sampdoria 15

20 Cremonese 13