Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A e in programma stasera alle 20.45

Siamo ormai quasi pronti per il fischio d’inizio di Napoli-Milan, la prima delle tre sfide attesissime tra i partenopei e i rossoneri, oggi valida per il campionato. Prima della Champions c’è infatti questo scontro al Maradona, che vale tanto per entrambe le formazioni.

I padroni di casa proveranno a ottenere l’ennesima vittoria e ad avvicinare ancor di più il sogno Scudetto, per il quale è ormai solo questione di settimane. Agli azzurri bastano infatti solo 9 punti per laurearsi campioni d’Italia per la terza volta nella loro storia. Una sola sconfitta in casa per la formazione campana in tutto il campionato, quella subito contro la Lazio di Maurizio Sarri, ma per il resto 11 vittorie e 3 pareggi davanti ai propri tifosi.

Gara cruciale anche per il Diavolo, che si gioca tanto nella corsa ai primi quattro posti. Le vittorie di Atalanta e Lazio mettono pressione, mentre il ko dell’Inter ha concesso la chance per il sorpasso al terzo posto. La lotta Champions rimane l’obiettivo principale per la stagione dei rossoneri, che hanno assolutamente bisogno del tesoretto da 50 milioni di euro in chiave futura. C’è poi da interrompere la strisca negativa in trasferta dopo le due sconfitte consecutive con Fiorentina e Udinese.

Napoli-Milan, assenze pesanti

Ci saranno assenze importanti da una parte e dall’altra, ma questo non toglierà nulla a dei novanta minuti che si preannunciano spettacolari sotto ogni punto di vista: tattico, tecnico e emozionale.

Luciano Spalletti deve fare a meno del suo bomber Victor Osimhen, out per due settimane dopo la distrazione all’adduttore sinistro. Al suo posto oggi gioca il Cholito Simeone. Nel tridente con l’argentino e Kvaratskhelia ci sarà Politano, preferito a Lozano dal primo minuto. Per il resto nessuna sorpresa nei padroni di casa. Problemi fisici anche per Maxi Oliveira che non è stato convocato.

Confermate le ultime sensazioni per il Milan, con Pioli che inizia con una trequarti particolare, con Brahim Diaz sulla destra e Krunic al centro per provare a schermare al meglio Lobotka. Dietro si torna a quattro e ritorna titolare Simon Kjaer dopo oltre un mese e mezza, mentre a destra c’è Davide Calabria. Davanti c’è sempre Olivier Giroud, con Ibrahimovic di nuovo out per problemi muscolari.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zedadka, Elmas, Ndombelè, Gaetano, Demme, Zerbin, Pèolitano, Raspadori. All.: Spalletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Origi. A disp.: Mirante, Tătăruşanu, Florenzi, Dest, Gabbia, Thiaw, Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Saelemaekers, De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.