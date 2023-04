Milan, affare da 15 milioni: Maldini lo riporta in Serie A

Per rinforzare il centrocampo, il Milan pensa a una vecchia conoscenza della Serie A: assalto nel mercato estivo?

Ci sono ancora una stagione da concludere e degli obiettivi importanti da raggiungere, ma è normale che si parli anche della futura campagna acquisti del Milan. I tifosi si aspettano degli innesti in grado di migliorare sensibilmente la squadra.

Ovviamente, la qualificazione in Champions League è un fattore fondamentale per disporre di un determinato quantitativo di soldi da poter investire. Questo è un obiettivo di primaria importanza e non bisogna fallire. L’organico va rinforzato in ogni reperto e servono più risorse possibili per fare una campagna di rafforzamento adeguata.

Calciomercato Milan, arriverà un centrocampista in estate

Un settore nel quale vedremo almeno un intervento è il centrocampo. Certamente andrà via Tiemoué Bakayoko, il cui prestito dal Chelsea scade a giugno. Incerto, invece, il futuro di Aster Vranckx. Anche il belga è arrivato in prestito e c’è un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Non è escluso un tentativo per cercare di ottenere uno sconto dal Wolfsburg.

Sicuramente il Milan sta un po’ soffrendo il fatto di non aver sostituito adeguatamente Franck Kessie, partito a parametro zero in direzione Barcellona. Anche se il suo rendimento nella scorsa stagione non era stato sempre esaltante, l’ivoriano era un titolarissimo di mister Pioli e un elemento centrale nella sua idea di calcio.

Pobega e Vranckx non sono riusciti a non farlo rimpiangere, anche se va detto che sono due giovani con poca esperienza e inevitabilmente non potevano essere subito pronti. Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno porre rimedio nella prossima finestra estiva del calciomercato.

Maldini riporta un mediano in Italia?

Ci sono diversi nomi accostati al Milan in queste settimane. Per il centrocampo è trapelato anche quello di Lucas Torreira, un obiettivo già quando a sedersi sulla panchina rossonera fu Marco Giampaolo. Non è esattamente un Kessie a livello fisico, però l’uruguayano è un mediano che garantisce molto dinamismo e che è abile sia in fase di interdizione sia in quella di possesso. È molto aggressivo quando si tratta di fare pressing, caratteristica utile nel calcio moderno ma che va anche gestita per evitare troppi cartellini gialli.

Torreira oggi gioca nel Galatasaray, dove è approdato nell’estate 2022 e dove sta facendo molto bene. I colleghi di calciomercato.it raccontano che le sue prestazioni non sono passate inosservate al Milan. Non c’è nessuna offerta, nessuna trattativa, solo una manifestazione di interesse.

Il centrocampista sudamericano ha già giocato in Serie A con Sampdoria e Fiorentina, quindi conosce il nostro campionato e non avrebbe bisogno di lunghi tempi di adattamento. Il prezzo del cartellino è di circa 15 milioni di euro. Vedremo se ci sarà un tentativo concreto da parte della dirigenza rossonera.