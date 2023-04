Milan, è derby per il francese: l’addio è certo

Il Milan e l’Inter si sfidano per il calciatore francese, che con ogni probabilità cambierà squadra con l’avvio della nuova stagione.

Molto spesso in passato il Milan e l’Inter si sono ritrovate a giocare più di un derby. Tra campionato e coppe le due rivali cittadine si sono scontrate molto spesso.

Ma il derby milanese non è avvenuto sempre e solo sul campo. Ma anche sui tavoli del calciomercato estivo, quando le due società si sono ritrovate a competere per lo stesso obiettivo.

Tanti gli esempi di calciatori che sono stati contesi tra rossoneri e nerazzurri. Un nuovo derby in tal senso potrebbe proporsi la prossima estate, riguardo un difensore francese che sembra pronto a cambiare nuovamente casacca.

Umtiti star a Lecce: ora Milan e Inter ci pensano seriamente

Il difensore in questione è una delle risorse più intriganti del Lecce, una delle formazioni rivelazione dell’attuale campionato di Serie A. Stiamo parlando di Samuel Umtiti, centrale classe ’93 giunto in Puglia come colpaccio assoluto della scorsa estate.

Umtiti è di proprietà Barcellona, ma è stato ceduto in prestito gratuito per un anno ai giallorossi salentini. Un acquisto azzeccato, visto che a Lecce il campione del mondo 2018 è riuscito a ritrovare solidità, forma e anche serenità mentale. Umtiti insieme all’altra rivelazione Baschirotto compone un tandem difensivo di tutto rispetto.

Difficilmente il Lecce riuscirà a trattenere Umtiti anche in futuro, visti i costi elevati dell’operazione. Milan ed Inter lo sanno e sembrano intenzionate a mettersi sulle tracce del francese, dialogando con il Barça. I catalani certamente non daranno grossi spazi al rientrante stopper mancino.

Un giocatore d’esperienza che al Milan farebbe sicuramente comodo nelle rotazioni. I rossoneri hanno già il reparto ben composto dai vari Kalulu, Tomori, Thiaw e Kjaer, ma le condizioni di quest’ultimo potrebbero renderlo meno affidabile in futuro. Umtiti andrebbe a completare il reparto arretrato, anche perché manca a Pioli un difensore di piede mancino.

Umtiti pedina di scambio tra Inter e Barcellona?

L’Inter però sfida i rivali rossoneri con una proposta intrigante di mercato. Potrebbe essere Umtiti l’uomo giusto per definire lo scambio con il Barcellona che porterebbe Marcelo Brozovic in Spagna.

Inizialmente i nerazzurri avrebbero voluto inserire l’ex Milan Franck Kessie nell’operazione, ma pare che Xavi inizi a puntare forte sull’ivoriano, togliendolo di fatto dal mercato.

Lo scambio Brozovic-Umtiti appare più fattibile, con conguaglio in favore dell’Inter. Il Milan però non molla e segue con interesse la vicenda dell’attuale numero 93 del Lecce.