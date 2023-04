Napoli-Milan in diretta, risultato in tempo reale: iniziato l’incontro

Napoli-Milan in diretta live, il risultato in tempo reale dal Maradona. Gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di Serie A

Dopo la sosta di due settimane per gli impegni delle Nazionali, torna in campo il Milan. I rossoneri sono chiamati all’impresa in casa del Napoli capolista. E’ la prima delle tre partite contro gli azzurri in 15 giorni.

La cronaca del primo tempo

6′- Risponde il Napoli: cross basso di Zielinski e sinistro al volo di Simeone, palla alle stelle.

3′- Occasione Milan: sgroppata di Theo Hernandez e palla giusta per Brahim Diaz. Da buona posizione strozza il tiro centralmente.

1′- Inizia l’incontro allo stadio Maradona: Napoli in maglia azzurra, Milan che indossa la classica casacca rossonera.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan

Stefano Pioli torna alle origini. Difesa a quattro e modulo dei tempi dello Scudetto per il Milan, che dovrà fare a meno però di un titolare come Pierre Kalulu, infortunatosi in Nazionale. I rossoneri puntano dunque sull’esperienza di Kjaer al centro del reparto, ritrovando anche capitan Calabria dal 1′ minuto. Torna titolare anche Krunic nel ruolo di trequartista con la sorpresa Brahim Diaz a destra – e non Saelemaekers.

Assenza pesante in casa Napoli: Luciano Spalletti farà a meno di Victor Osimhen, fermato da una lesione distrattiva all’adduttore. Out anche il terzino Mathias Olivera per mal di schiena. Sarà il Cholito Simeone a guidare l’attacco degli azzurri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Raspadori. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Dest, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Vranckx, Adli, Pobega, Saelemakers, Rebic, De Ketelaere, Origi. All.: Pioli.