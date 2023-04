Napoli-Milan, incredibile al Maradona: i tifosi azzurri litigano in Curva (VIDEO)

Pessima scena sugli spalti del Maradona durante il big match tra Napoli e Milan. La tifoseria azzurra è apparsa spaccata e ha reagito nel peggior modo possibile

I grandi match non portano soltanto emozioni positive, come l’entusiasmo e l’adrenalina, ma in alcuni casi sono in grado di generare e fomentare rabbia e frustrazione. Le tifoserie lo sanno bene, e quella del Napoli si è fatta cogliere dalla sorpresa delle cattive emozioni reagendo non al meglio. Stasera è accaduto un fattaccio al Maradona durante il match tra Napoli e Milan. La squadra nerazzurra, sotto di due gol nel corso del primo tempo, ha deluso certamente i suoi fan. Insomma, non la solita squadra!

Ma non è stato il risultato negativo a scatenare il putiferio in un settore azzurro del Maradona durante la partita. Infatti, nel corso del primo tempo una maxi rissa si è creata nella Curva B dello stadio. Tifosi del Napoli contro altri tifosi del Napoli. Robe da pazzi! Il motivo della grande lite? Pare che mentre un gruppo di questi cantava un coro contro Aurelio De Laurentis, altri li aggredivano fisicamente con delle cinte, ovviamente in segno di protesta e per evitare dissidi col patron azzurro.

A quanto pare il club Napoli ha aumentato il costo dei ticket di entrata allo stadio, e il fatto non è andato giù a tanti tifosi. Silenzio dunque al Maradona, nonostante la squadra di Spalletti sia attualmente in grossa difficoltà!