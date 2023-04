Napoli-Milan, le probabili formazioni: Kjaer in difesa, novità Brahim Diaz

Le probabili scelte di Stefano Pioli per Napoli-Milan di questa sera. Il big match del Maradona sarà decisivo per la corsa Champions.

Il Milan stasera avrà di fronte l’impegno forse più proibitivo ed allo stesso tempo affascinante del suo campionato. Sfidare il Napoli capolista allo stadio Maradona e cercare di uscirne con un risultato positivo.

Sarà la prima di tre sfide al cardiopalma tra campionato e quarti di finale di Champions League. Oggi il match è fondamentale soprattutto per la squadra di Stefano Pioli, in chiave corsa alla qualificazione Champions.

La sconfitta clamorosa di ieri dell’Inter con la Fiorentina in casa riapre le chance di una risalita in tal senso per il Milan. Ma i rossoneri dovranno fare il massimo e presentarsi al top della forma contro un Napoli schiacciasassi e quasi inarrestabile.

I cambi di Pioli in vista di Napoli-Milan

C’è tanta curiosità per la formazione titolare che mister Pioli schiererà questa sera contro il Napoli. Le indicazioni della Gazzetta dello Sport appaiono confermate: il Milan dovrebbe tornare alla difesa a quattro dopo i tentativi con la linea a tre delle scorse settimane.

Dunque spazio al 4-2-3-1 come modulo di partenza per il Milan al Maradona. Le novità in campo saranno prevalentemente due: il ritorno di Simon Kjaer al centro della difesa, al posto dell’infortunato Kalulu. Il danese dovrebbe essere preferito a Thiaw come titolare.

L’altra notizia è la presenza di Brahim Diaz in una posizione quasi inedita. Lo spagnolo partirà dal 1′ minuto, ma come esterno destro offensivo nella linea dei trequarti. L’ex Real Madrid, come accaduto contro la Juventus all’andata, partirà più largo, lasciando la posizione centrale all’incursore Rade Krunic.

Per il resto tutto confermato rispetto alle previsioni. Dunque con Maignan tra i pali, il ritorno di Calabria dal 1′ minuto con Theo Hernandez dall’altro lato della difesa. Tonali-Bennacer coppia in mediana e Leao e Giroud come attaccanti di spessore ed imprevedibilità pronti a mettere in difficoltà la difesa di Spalletti.

Le probabili formazioni di Napoli e Milan

Ecco dunque come dovrebbero schierarsi Napoli e Milan secondo le ultimissime indicazioni dei quotidiani sportivi:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; B. Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All: Pioli.