Napoli-Milan, Pioli: “Dobbiamo far parlare il campo. Kjaer scelto per due motivi”

Stefano Pioli ha parlato nel pre-gara di Napoli-Milan. Il mister si è concentrato sulle scelte fatte per il big match e su come ostacolare gli avversari

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Napoli-Milan, un match infuocato che fa da preambolo alle due gare dei quarti di finale di Champions League. Ma stasera è importate soprattutto per i rossoneri, che hanno necessità impellente di conquistare punti in campionato per centrare l’obiettivo Champions League. Uno stravolgimento di ruoli quest’anno, o quasi. Il Napoli capolista assoluto, il Milan Campione d’Italia a rincorrere le avversarie per un posto tra le prime quattro.

Sarà un match con diverse assenze importanti. Da Kalulu e Ibrahimovic tra le fila rossonere, a Osimhen tra quelle azzurre. Stefano Pioli ha parlato prima del match, soffermandosi anche sull’assenza dell’attaccante nigeriano. Di seguito i temi affrontati nell’intervista a DAZN e le parole del mister rossonero:

Delusioni in campionato: “Abbiamo solo un modo per sconfiggere questa situazione, fare parlare il campo. Siamo una squadra forte, e affrontiamo un avversario che è il migliore del campionato. Però abbiamo le nostre qualità tutte da mettere in campo. Dobbiamo farlo con grande continuità durante la partita. Le difficoltà non mancheranno”.

Kjaer in difesa e non Thiaw, scelta dettata dall’assenza di Osimhen?: “Avevo già deciso di far giocare Simon perché è adatto a questo tipo di partite. Per la sua esperienza e perché ha un certa leadership, e poi ho scelto la squadra migliore stasera in base a quanto visto in settimana”.

Come battere il Napoli e fermare la sua forza offensiva: “Dobbiamo sporcare più palloni possibile, loro nei duelli sono molti bravi, noi cercheremo di fare meglio, non pensando solo alla fase difensiva ma di essere propositivi in avanti, perché abbiamo le qualità per farlo e per metterli in difficoltà”.