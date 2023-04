Napoli-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Napoli-Milan si affrontano al Maradona nel posticipo della 28.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Sarà la prima delle tre sfide di Aprile tra Napoli e Milan quella che si disputerà domenica 2 aprile alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona in attesa del doppio confronto dei quarti di finale di Champions League in programma tra il 12 e il 18 aprile.

Un match, quello che chiude il programma domenicale della 28.a giornata di Serie A, fondamentale per i rossoneri in piena lotta per conquistare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Situazione di classifica complicata per i campioni d’Italia in carica che non vincono da oltre un mese, ovvero dal 2-0 interno con l’Atalanta di fine febbraio.

Atalanta che con la vittoria contro la Cremonese ha agganciato provvisoriamente il Milan al quarto posto. Leao e compagni potrebbero approfittare della sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina per sorpassare i nerazzurri. Attenzione però a un altro passo falso che, oltre alla Roma, potrebbe favorire anche alla Juve ora a -4 dai rossoneri in attesa dell’esito sul ricorso relativo ai 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze.

Napoli tranquillissimo in vetta. Per i partenopei un’altra tappa di avvicinamento ai festeggiamenti Scudetto che potrebbero arrivare già a fine mese. Sarà Simeone a sostituire l’infortunato Osimhen in attacco. A marcarlo dovrebbe esserci Kjaer con il Milan che potrebbe tornare al 4-2-3-1 con Krunic in marcatura su Lobotka e Diaz spostato a destra nel tridente a supporto di Giroud.

Napoli-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming

Napoli-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match, pertanto, sarà visibile in streaming tramite l’applicazione del canale disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q, Amazon Fire Stick, Tim Vision, Apple Tv e console di gioco.

Per chi ha sottoscritto l’opzione aggiuntiva, Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv anche su Zona Dazn, sul canale 214 del decoder Sky. In telecronaca, Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Immediatamente dopo la conclusione della partita, gli highlights saranno visibili su Sky nel corso di Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti. La sintesi del match sarà disponibile in chiaro, in seconda serata, su La Domenica Sportiva su Rai 2 e Pressing su Italia 1.

Il Milan tornerà in campo in Serie A, venerdì 7 aprile, contro l’Empoli a San Siro alle 20.45. Il match sarà trasmesso in simulcast su Dazn e Sky. Sarà invece un’esclusiva di Amazon Prime Video l’andata del quarto di Champions con il Napoli di mercoledì 12 aprile. Successivamente, il Milan sarà ospite del Bologna nella 30.a giornata di Serie A, sabato 15 aprile alle 15 in diretta esclusiva su Dazn.