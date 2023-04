Pioli: “In Champions sarà diverso. Leao? Diventerà un campione”

Pioli molto soddisfatto della prestazione e del risultato finale in Napoli-Milan: la partita che il mister rossonero sognava.

Il Milan torna a fare il Milan e asfalta il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Vittoria meritata per 4-0 e terzo posto in classifica.

Stefano Pioli ha parlato a DAZN al termine del match: “La vittoria mi è piaciuta più di tutto. È solo il primo passo, abbiamo altre nove partite di campionato in cui avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo buttato via delle partite in passato e non deve più succedere”.

Il mister rossonero prosegue così la sua analisi: “Qualsiasi prestazione di stasera non condizionerà le partite di Champions, è un’altra competizione. Vedremo dove migliorare. Sarà uno scontro molto equilibrato tra due squadre forti. Dobbiamo essere protagonisti in questo rush finale. Per essere una stagione positiva dobbiamo andare in Champions”.

Niente di preoccupante per Brahim Diaz: “Ha avuto un fastidio all’adduttore, niente di serio. Non voleva uscire. Comunque un buon cambio, è entrato Saelemaekers che poi ha fatto bene”.

Si parla poi del ritorno al modulo con la difesa a quattro: “Già prima di Udine avevo deciso di giocare a quattro con il Napoli, che ha un attacco difficile da prendere con la difesa a tre. Facile dire che abbiamo visto cambiando sistema, con l’altro abbiamo passato il turno di Champions e abbiamo vinto altre partite. A me piace cambiare e la squadra si è fatta trovare pronta. Niente euforia comunque, pensiamo alla prossima”.

Pioli non vuole esaltarsi troppo: “Testa all’Empoli, questo tipo di partite ci ha penalizzato tanto in campionato. Abbiamo buttato via troppe occasioni e non dobbiamo buttarne altre. Le mie scelte dipenderanno dalle condizioni dei miei giocatori”.

La partita di oggi dà morale anche in vista dei match europei contro la squadra di Luciano Spalletti: “La prestazione di oggi dà fiducia, ma in Champions saranno partite diverse. Là sarà un dentro o fuori. Dobbiamo insistere, avremo match difficili e complicati, dovremo affrontarli con la stessa mentalità di stasera. Sono felice della personalità che ho visto”.

Mentalità pazzesca del Milan allo stadio Diego Armando Maradona, si spera che sia arrivata la svolta definitiva: “La testa fa la differenza. Gennaio aveva tolto sicurezze, ci siamo un po’ disuniti in campo. Questa prestazione ci farà bene. Solo i top club riescono a fare bene sia in campionato sia in Champions. Speriamo di andare avanti ancora in coppa, però forse ci ha tolto qualcosa in Serie A. Ora conta solo il finale di stagione”.

Rafa Leao è tornato? Pioli risponde così: “Non è mai andato via. Ha fatto due gol, uno da punta centrale e l’altro partendo largo. Questi giovani anche quando sembra che non stiano migliorando invece assimilino tanto. Diventerà un campione”.