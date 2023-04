Spalletti e lo scontro con Maldini: “Non mi è piaciuto. Ha reagito male”

Le dichiarazioni di Spalletti al termine di Napoli-Milan. Il tecnico degli azzurri fa chiarezza su quanto successo con Paolo Maldini

Il Milan ha umiliato il Napoli, vincendo con un netto 4 a 0. Protagonista assoluto è stato Rafael Leao, autore di una doppietta e di una prestazione perfetta.

Ma il portoghese è finito sotto la lente di ingrandimento anche per quanto successo nel tunnel che porta negli spogliatoi, ‘richiamato’ da Luciano Spalletti per l’esultanza dopo il primo gol. E’ così intervenuto Paolo Maldini in ‘difesa’ del suo giocatore.

Ai microfoni di DANZ, Il tecnico del Napoli ha provato a spiegare quanto accaduto: “Io chiedevo dell’ammonizione di Lobotka all’arbitro. Paolo è passato come dire ‘ti lamenti sempre’ quando in realtà sono loro che si sono sempre lamentati. Mi parlava sopra e non mi è piaciuto, gliel’ho detto e ha reagito un po’ male”.